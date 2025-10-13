Какие авиарейсы задерживаются или отменены в России 13 октября 2025, онлайн-табло

Ситуация с задержками авиарейсов в российских аэропортах сегодня остается напряженной. По состоянию на утро 13 октября 2025 года, десятки внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены. Временные ограничения на полеты, введенные в нескольких аэропортах юга России в ночное время, привели к значительным корректировкам в расписании. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний. Подробнее в материале URA.RU.
Ограничения воздушного пространства и их последствия 13 октября 2025
По данным Росавиации, в ночь на 13 октября были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Астрахани, Волгограда, Геленджика и Краснодара. Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. В Краснодаре ограничения были введены в дополнение к действующему NOTAM, согласно которому полеты гражданских самолетов могут осуществляться в этой местности только с 09:00 до 19:00 по московскому времени.
По сообщениям оперативных служб, около 23:30 12 октября на территории Краснодарского края возникла угроза падения беспилотников. Жителям рекомендовали отойти от окон и укрыться в коридоре или кладовой при нахождении в помещении.
К счастью, ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в аэропортах Астрахани, Волгограда, Геленджика и Краснодара уже к 5 часам утра. Однако последствия этих ограничений продолжают влиять на расписание в течение дня.
Задержки и отмены рейсов в аэропортах Москвы 13 октября 2025
На сегодняшний день во всех трёх основных московских воздушных гаванях наблюдаются задержки и отмены рейсов. Наиболее существенные корректировки в расписании зафиксированы в утренние часы.
Задержки и отмены рейсов во Внуково 13 октября 2025
В аэропорту Внуково наблюдаются задержки как вылетающих, так и прилетающих рейсов. По данным онлайн-табло, рейс в Вологду ВГ 2391 задерживается на час и вместо запланированного вылета в 07:00 отправится в 08:00.
Рейс в Саратов авиакомпании «Победа» DP 467 также задерживается более чем на час — до 09:00 вместо 07:55. Значительные задержки наблюдаются у рейсов в Шарм-эль-Шейх (4S 3314, задержка более 4 часов — до 12:15) и Хургаду (NE 601, задержка до 12:25).
Среди прилетающих рейсов серьезно задерживаются борта из Ташкента DP 742 (прибытие в 12:02 вместо 06:40), Шарм-эль-Шейха 4S 3313 (прибытие в 10:45 вместо 07:10) и Хургады NE 600 (прибытие в 11:23 вместо 07:25).
Во второй половине дня также зафиксированы существенные задержки. Рейс в Стамбул TK 414 авиакомпании Turkish Airlines отправится в 13:50 вместо запланированных 12:30. Рейс TK 418 в том же направлении задерживается на 2,5 часа — до 16:55. Вылет в Певек авиакомпании «Якутия» R3 735 перенесен на 19:20 вместо 16:00.
Задержки и отмены рейсов в Домодедово 13 октября 2025
В аэропорту Домодедово также фиксируются задержки. Рейс в Шарм-эль-Шейх MS 1728 авиакомпании Egypt Air задерживается более чем на 2 часа — до 08:20 вместо 06:15.
Среди внутренних направлений задерживаются рейсы в Калининград (U6 371, задержка до 09:45), Анталью (U6 3571, задержка до 10:45) и Махачкалу (U6 1343, задержка до 11:55).
Отменен рейс U6 3559 в Анталью авиакомпании «Уральские авиалинии».
Что касается прилетов, существенные задержки зафиксированы у рейсов из Ташкента, Оша и Антальи. Рейс U6 2910 из Оша прибудет в 08:55 вместо 06:20, U6 3576 из Антальи — в 10:20 вместо 06:45, а U6 106 из Иркутска — в 11:09 вместо 08:30.
Задержки и отмены рейсов в Шереметьево 13 октября 2025
В аэропорту Шереметьево ситуация также непростая. Отменены рейсы SU 7356 в Санкт-Петербург, SU 1173 в Астрахань, а также несколько других.
Серьезные задержки наблюдаются у рейса SU 1437 в Екатеринбург, который отложен на 2 часа — до 19:25 вместо 17:25.
Среди прилетающих рейсов задерживаются борты из Иркутска (SU 1443, прибытие в 13:22 вместо 11:05), Антальи (2S 1, прибытие в 11:57 вместо 11:40), а также Краснодара (SU 1267, прибытие в 16:32 вместо 14:40). Отменены несколько рейсов, включая FV 6085 из Москвы и SU 1173 из Астрахани.
Задержки и отмены рейсов в Санкт-Петербурге 13 октября 2025
Задержки и отмены рейсов в Пулково 13 октября 2025
В аэропорту Пулково также фиксируются задержки и отмены рейсов. Вылет в Калининград рейсом FV 6333 задержан до 08:30 вместо запланированных 06:55. Рейс SU 786 в Анталью отложен до 12:55 вместо 09:55.
Отменены рейсы SU 6086 и FV 6085 в Москву.
Среди прилетающих рейсов значительные задержки наблюдаются у рейсов из Тюмени (FV 6452, прибытие в 07:45 вместо 06:55) и Красноярска (FV 6574, прибытие в 08:07 вместо 07:00).
Борт из Барнаула N4 316 прибудет с задержкой в 08:01 вместо 07:35. Рейс из Краснодара SU 2955 задерживается почти на 2 часа и прибудет в 23:43 вместо 21:50. Особенно существенная задержка у рейса SU 787 из Антальи, который прибудет лишь в 01:13 14 октября вместо 22:20 13 октября.
Задержки и отмены рейсов в региональных аэропортах России 13 октября 2025
Задержки и отмены рейсов в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) 13 октября 2025
В екатеринбургском аэропорту Кольцово задерживается вылет рейса U6 205 в Минеральные Воды до 13:40 вместо 13:00. Рейс U6 300 в Москву отложен до 16:50 вместо 16:30. Наиболее существенная задержка у рейса SU 1437 в Москву — до 19:25 вместо 17:25.
Среди прилетающих рейсов задерживаются борты из Алматы (WZ 1074, прибытие в 08:49 вместо 08:00) и Читы (U6 623, прибытие в 13:25 вместо 12:00). Рейс из Краснодара SU 2926 прибудет с задержкой в 17:35 вместо 16:15. Отменен рейс WZ 3206 в Нячанг.
Задержки и отмены рейсов в аэропорту Пашковский (Краснодар) 13 октября 2025
В краснодарском аэропорту Пашковский зафиксированы существенные задержки. Рейс SU 2926 в Екатеринбург задерживается до 12:15 вместо 10:15. Вылет в Москву рейсом SU 1267 отложен до 12:45 вместо 10:45. Рейс SU 614 в Ереван задерживается на 2 часа — до 13:30.
Также отложен вылет в Санкт-Петербург рейсом SU 2955 до 19:30 вместо 17:30.
Отменены рейсы DP 510 в Санкт-Петербург, DP 156 и DP 564 в Москву.
Среди прилетающих рейсов задерживаются борты из Екатеринбурга (SU 2927, прибытие в 11:15 вместо 09:15), Красноярска (SU 2859, прибытие в 11:45 вместо 09:45) и Санкт-Петербурга (SU 2954, прибытие в 11:59 вместо 10:10).
Отменены рейсы DP 509 из Санкт-Петербурга, DP 155 и DP 159 из Москвы.
Задержки и отмены рейсов в Нижнем Новгороде 13 октября 2025
В нижегородском аэропорту Стригино отменен рейс FV 6254 в Москву. В самарском аэропорту Курумоч задерживается вылет рейса WZ 1034 в Екатеринбург до 09:00 вместо 08:25. Рейс U6 2928 из Душанбе прибудет с задержкой в 11:25 вместо 10:45.
Задержки и отмены рейсов в Саратове 13 октября 2025
В саратовском аэропорту Гагарин задерживается вылет рейса DP 468 в Москву до 11:45 вместо 10:55. Рейс DP 467 из Москвы прибудет с задержкой в 11:15 вместо 10:25.
Задержки и отмены рейсов в Сочи 13 октября 2025
В сочинском аэропорту задерживаются рейсы в Ульяновск (EO 445, задержка до 15:10) и Магнитогорск (EO 529, задержка до 23:00). Среди прилетающих рейсов задерживаются борты из Астрахани (A4 5048, прибытие в 11:20 вместо 07:50), Волгограда (EO 428, прибытие в 14:10 вместо 10:20) и Ульяновска (EO 446, прибытие в 22:00 вместо 18:45).
