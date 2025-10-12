12 октября 2025

Екатеринбуржца отправили за решетку за избиение фельдшера, пытавшегося помочь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молодой человек вину признал в полном объеме
Молодой человек вину признал в полном объеме Фото:

Чкаловский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 21-летнему каратисту, который, будучи пьяным, избил фельдшера, приехавшего ему помогать. Следующие два года и два месяца он проведет в колонии-поселении, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

«Молодой человек признан виновным в совершении преступления по п. „а“ ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам), п. „д“ ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений)», — пояснили там. Фигурант признал вину.

Инцидент случился в ночь на 8 февраля. Подозреваемый (как выяснилось, он каратист) и его друг пьяные устроили драку, после чего улеглись на улице Циолковского. Прохожая вызвала скорую, и 21-летний вместо того, чтобы принять помощь, избил фельдшера. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом руки.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чкаловский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 21-летнему каратисту, который, будучи пьяным, избил фельдшера, приехавшего ему помогать. Следующие два года и два месяца он проведет в колонии-поселении, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона. «Молодой человек признан виновным в совершении преступления по п. „а“ ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам), п. „д“ ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений)», — пояснили там. Фигурант признал вину. Инцидент случился в ночь на 8 февраля. Подозреваемый (как выяснилось, он каратист) и его друг пьяные устроили драку, после чего улеглись на улице Циолковского. Прохожая вызвала скорую, и 21-летний вместо того, чтобы принять помощь, избил фельдшера. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом руки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...