Чкаловский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 21-летнему каратисту, который, будучи пьяным, избил фельдшера, приехавшего ему помогать. Следующие два года и два месяца он проведет в колонии-поселении, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.
«Молодой человек признан виновным в совершении преступления по п. „а“ ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам), п. „д“ ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений)», — пояснили там. Фигурант признал вину.
Инцидент случился в ночь на 8 февраля. Подозреваемый (как выяснилось, он каратист) и его друг пьяные устроили драку, после чего улеглись на улице Циолковского. Прохожая вызвала скорую, и 21-летний вместо того, чтобы принять помощь, избил фельдшера. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом руки.
