Оставшийся без корпоративов Ургант собрался заработать миллионы под Новый год

Российский телеведущий, актер театра и кино Иван Ургант в преддверии Нового года анонсировал проведение концертов в Дубае и Лимасоле. За эти мероприятия он планирует заработать около 20 миллионов рублей. Об этом пишут российские СМИ.
«Иван Ургант, анонсировавший концерты в Дубае и Лимасоле <...> За одно шоу <...> хочет получить не менее 10 млн рублей», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте издания «Абзац».
Данные расценки совпадают с гонорарами артиста на новогодних корпоративах в России. Концерты запланированы на 27 и 29 декабря, что позволит ему принять участие также в нескольких частных вечеринках в Москве. Традиционно шоумен намерен представить свою программу «Вечерний Ургант». Кроме того, на этих мероприятиях смогут заработать и его коллеги — Алла Михеева и Александр Гудков.
Ранее стало известно, что Минюст РФ не усматривает причин для внесения телеведущего Ивана Урганта в список иностранных агентов. Об этом заявил заместитель министра юстиции Олег Свириденко. Он пояснил, что решение о признании лица иноагентом принимается исключительно при наличии подтвержденных фактов нарушения законодательства, передает RT.
