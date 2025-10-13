Оставшийся без корпоративов Ургант собрался заработать миллионы под Новый год

Актер Иван Ургант анонсировал концерты в Дубае и Лимасоле перед Новым годом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ургант проведет зарубежные концерты 27 и 29 декабря
Ургант проведет зарубежные концерты 27 и 29 декабря Фото:

Российский телеведущий, актер театра и кино Иван Ургант в преддверии Нового года анонсировал проведение концертов в Дубае и Лимасоле. За эти мероприятия он планирует заработать около 20 миллионов рублей. Об этом пишут российские СМИ.

«Иван Ургант, анонсировавший концерты в Дубае и Лимасоле <...> За одно шоу <...> хочет получить не менее 10 млн рублей», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте издания «Абзац».

Данные расценки совпадают с гонорарами артиста на новогодних корпоративах в России. Концерты запланированы на 27 и 29 декабря, что позволит ему принять участие также в нескольких частных вечеринках в Москве. Традиционно шоумен намерен представить свою программу «Вечерний Ургант». Кроме того, на этих мероприятиях смогут заработать и его коллеги — Алла Михеева и Александр Гудков.

Ранее стало известно, что Минюст РФ не усматривает причин для внесения телеведущего Ивана Урганта в список иностранных агентов. Об этом заявил заместитель министра юстиции Олег Свириденко. Он пояснил, что решение о признании лица иноагентом принимается исключительно при наличии подтвержденных фактов нарушения законодательства, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский телеведущий, актер театра и кино Иван Ургант в преддверии Нового года анонсировал проведение концертов в Дубае и Лимасоле. За эти мероприятия он планирует заработать около 20 миллионов рублей. Об этом пишут российские СМИ. «Иван Ургант, анонсировавший концерты в Дубае и Лимасоле <...> За одно шоу <...> хочет получить не менее 10 млн рублей», — сказано в сообщении. Оно опубликовано на сайте издания «Абзац». Данные расценки совпадают с гонорарами артиста на новогодних корпоративах в России. Концерты запланированы на 27 и 29 декабря, что позволит ему принять участие также в нескольких частных вечеринках в Москве. Традиционно шоумен намерен представить свою программу «Вечерний Ургант». Кроме того, на этих мероприятиях смогут заработать и его коллеги — Алла Михеева и Александр Гудков. Ранее стало известно, что Минюст РФ не усматривает причин для внесения телеведущего Ивана Урганта в список иностранных агентов. Об этом заявил заместитель министра юстиции Олег Свириденко. Он пояснил, что решение о признании лица иноагентом принимается исключительно при наличии подтвержденных фактов нарушения законодательства, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...