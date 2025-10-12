Суд освободил экс-мэра Сургута Филатова из-под домашнего ареста

В ХМАО суд освободил из-под домашнего ареста экс-мэра Сургута Андрея Филатова. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, рассказал URA.RU адвокат подсудимого Георгий Арутюнян.
«На прошлой неделе, судом была изменена мере пресечения Филатову А.С. по ходатайству стороны защиты- адвоката Арутюнян Георгия. Филатов освобожден из-под домашнего ареста на запрет определенных действий, которыми ему установлены ограничения, предусмотренные законом», — сообщил адвокат журналисту агентства.
Следствие обвиняет Филатова в коммерческом подкупе. По уголовному делу фигурантами также проходят руководители скандальной управляющей компании «Диалог» из Нижневартовска.
