09 апреля 2025

В ХМАО суд продлил арест экс-мэру Сургута Филатову

Суд в ХМАО продлил арест экс-мэру Сургута Филатову до 3 июля
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд продлил меру пресечения Филатову до 3 июля
Суд продлил меру пресечения Филатову до 3 июля Фото:

Ханты-Мансийский районный суд продлил меру пресечения бывшему главе Сургута (ХМАО) Андрею Филатову, обвиняемому в коммерческом подкупе. Он пробудет под домашним арестом до 3 июля, рассказали журналисту URA.RU в суде.

«[Филатову] продлена мера пресечения. Домашний арест до 3 июля», — рассказали журналисту агентства.

Филатов был задержан в ноябре 2024 года по подозрению в коммерческом подкупе, с ним в деле фигурируют руководители скандальной управляющей компании «Диалог» из Нижневартовска, на рейдерские захваты домов которой регулярно жаловались жители. С ним, по данным источников URA.RU, также связывают дело бывшего первого заместителя губернатора Алексея Шипилова, которого подозревают в получении взятки в размере 7,5 миллионов рублей. Филатов провел в СИЗО Нижневартовска с ноября по декабрь 2024 года, и был выпущен под домашний арест. Источники предполагают, что он пошел на сделку со следствием.

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Ханты-Мансийский районный суд продлил меру пресечения бывшему главе Сургута (ХМАО) Андрею Филатову, обвиняемому в коммерческом подкупе. Он пробудет под домашним арестом до 3 июля, рассказали журналисту URA.RU в суде. «[Филатову] продлена мера пресечения. Домашний арест до 3 июля», — рассказали журналисту агентства. Филатов был задержан в ноябре 2024 года по подозрению в коммерческом подкупе, с ним в деле фигурируют руководители скандальной управляющей компании «Диалог» из Нижневартовска, на рейдерские захваты домов которой регулярно жаловались жители. С ним, по данным источников URA.RU, также связывают дело бывшего первого заместителя губернатора Алексея Шипилова, которого подозревают в получении взятки в размере 7,5 миллионов рублей. Филатов провел в СИЗО Нижневартовска с ноября по декабрь 2024 года, и был выпущен под домашний арест. Источники предполагают, что он пошел на сделку со следствием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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