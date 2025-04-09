В ХМАО суд продлил арест экс-мэру Сургута Филатову

Ханты-Мансийский районный суд продлил меру пресечения бывшему главе Сургута (ХМАО) Андрею Филатову, обвиняемому в коммерческом подкупе. Он пробудет под домашним арестом до 3 июля, рассказали журналисту URA.RU в суде.
«[Филатову] продлена мера пресечения. Домашний арест до 3 июля», — рассказали журналисту агентства.
Филатов был задержан в ноябре 2024 года по подозрению в коммерческом подкупе, с ним в деле фигурируют руководители скандальной управляющей компании «Диалог» из Нижневартовска, на рейдерские захваты домов которой регулярно жаловались жители. С ним, по данным источников URA.RU, также связывают дело бывшего первого заместителя губернатора Алексея Шипилова, которого подозревают в получении взятки в размере 7,5 миллионов рублей. Филатов провел в СИЗО Нижневартовска с ноября по декабрь 2024 года, и был выпущен под домашний арест. Источники предполагают, что он пошел на сделку со следствием.
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