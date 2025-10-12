Прокуратура взяла на контроль дело о срыве детской вакцинации в Березниках

Прокуратурой проводится проверка по информации о нехватке льготной вакцины для детей в Пермском крае. Будет дана оценка соблюдению законодательства об охране здоровья несовершеннолетних, санитарно-эпидемиологических требований, в том числе своевременности организации закупочной деятельности.
«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура также взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту правоохранительными органами», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало о том, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту отсутствия льготных вакцин для детей в больницах Березниковского округа Пермского края.
Поводом для вмешательства центрального аппарата СК стали сообщения в СМИ о систематическом отсутствии в лечебных учреждениях территории льготного препарата, необходимого для плановой вакцинации детей от опасных заболеваний. Нарушение графика прививок создает угрозу здоровью несовершеннолетних, а родители вынуждены приобретать дорогостоящие лекарства за свой счет. Многочисленные обращения семей в профильные инстанции не привели к решению проблемы.
В региональном минздраве URA.RU пояснили, что поставка 18 тысяч доз вакцины в край ожидается до 1 ноября 2025 года. Всю партию распределят по медицинским учреждения региона в течение нескольких дней, а родителей пригласят для проведения иммунизации детей.
