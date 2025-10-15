15 октября 2025

Росстат определил, где в ХМАО продают самый дорогой фастфуд

Средний прайс в точках фастфуда Сургута вырос почти до 250 рублей
Фастфуд дороже продают в Сургуте
Фастфуд дороже продают в Сургуте

Самый дорогой фастфуд среди крупнейших городов Югры продают в Сургуте. Средний чек за позицию в точках быстрого питания здесь доходит почти до 250 рублей, сообщает Росстат.

«Продукция предприятий общественного питания быстрого обслуживания в Сургуте. Стоимость за штуку в среднем составляет 249,46 рублей», — следует из данных службы статистики, которые есть в распоряжении URA.RU. Для сравнения, средняя цена по округу около 227 рублей.

Доступнее еда в точках быстрого питания в Нижневартовске, где средний прайс за позицию составляет 212 рублей. А в Ханты-Мансийске за товар в местном фастфуде просят около 193 рублей.

Самый дорогой кофе в точках быстрого питания тоже продают в Сургуте. За 200 граммов напитка тут просят примерно 129 рублей. В Нижневартовске средний прайс находится на уровне 122 рублей, а в окружной столице — 115 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что среди крупнейших городов Югры средний чек в ресторанах больше всего в Ханты-Мансийске. Местный прайс за ужин на одного человека превышает четыре тысячи рублей.

