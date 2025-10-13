Медведев пригрозил Трампу его же оружием

Медведев выступил с предостережением Трампу после заявлений о ракетах Tomahawk
Поставки ракет Tomahawk кончатся плохо для всех, считает Медведев
Поставки ракет Tomahawk кончатся плохо для всех, считает Медведев

Поставки ракет Tomahawk Украине могут привести к тяжелым последствиям для всех сторон, включая главу Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев

«Если „бизнес-миротворец“ [говорил президенту РФ Владимиру Путину] про „Томагавки“, то фраза неверна. Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего — для самого Трампа», — написал Медведев в своем telegram-канале.

Ранее Трамп заявил о готовности рассмотреть вопрос передачи Украине ракет Tomahawk в случае, если дипломатические усилия по разрешению конфликта окажутся безрезультатными. Об этом Трамп сообщил в ходе беседы с представителями СМИ, отметив, что подобная возможность может быть обсуждена и с российским президентом. Также глава Белого дома уже высказывался против поставок ракет Tomahawk Украине, несмотря на соответствующие обращения украинского лидера Владимира Зеленского и обсуждения этой темы в Вашингтоне. В то время в американской администрации выражали обеспокоенность возможной эскалацией конфликта, в результате чего решение по запросу Киева оставалось неопределенным.

