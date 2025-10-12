12 октября 2025

Лазарев продлил гастроли в ХМАО

Сергей Лазарев выступит с концертом в Сургуте
Лазарев выступит в декабре в Сургуте и Ханты-Мансийске
Лазарев выступит в декабре в Сургуте и Ханты-Мансийске Фото:
новость из сюжета
Селебрити едут на гастроли в ХМАО

В гастрольный тур Сергея Лазарева добавился концерт в Сургуте. Актуальное расписание опубликовано на сайте артиста.

«Гастрольный график Сергея Лазарева. Декабрь 2025: Ханты-Мансийск, Сургут», — следует из расписания. Артист приедет в ХМАО сразу после концертов в Тюмени.

При этом югорчане уже смели билеты на выступление Лазарева в Ханты-Мансийске. В продаже осталось всего пару билетов. Тем временем стоимость за места на концерт в Сургуте варьируется от 2 500 до 12 000 рублей.

Жители ХМАО также ждут концерты Басты, Линды, Татьяны Булановой, Игоря Николаева. Осенью в округе выступит и звезда шоубиза Валерия.

Ранее URA.RU рассказывало о предстоящих гастролях народного артиста России Александра Буйнова. Его концерты в Сургуте и Нижневартовске запланированы весной 2026 года.

