Лазарев продлил гастроли в ХМАО

В гастрольный тур Сергея Лазарева добавился концерт в Сургуте. Актуальное расписание опубликовано на сайте артиста.
«Гастрольный график Сергея Лазарева. Декабрь 2025: Ханты-Мансийск, Сургут», — следует из расписания. Артист приедет в ХМАО сразу после концертов в Тюмени.
При этом югорчане уже смели билеты на выступление Лазарева в Ханты-Мансийске. В продаже осталось всего пару билетов. Тем временем стоимость за места на концерт в Сургуте варьируется от 2 500 до 12 000 рублей.
Жители ХМАО также ждут концерты Басты, Линды, Татьяны Булановой, Игоря Николаева. Осенью в округе выступит и звезда шоубиза Валерия.
Ранее URA.RU рассказывало о предстоящих гастролях народного артиста России Александра Буйнова. Его концерты в Сургуте и Нижневартовске запланированы весной 2026 года.
