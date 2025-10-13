Полицейские съехались к школе, где пострадали 14 детей в Екатеринбурге

Сотрудники екатеринбургского ПДН съехались к школе №76, где пострадали 14 детей после распыления перцового баллончика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского УМВД.
«Информация о происшествии зарегистрирована в отделе полиции №7. В настоящее время в учебном заведении работают сотрудники ПДН. Обстоятельства инцидента устанавливаются», — отметили в полиции.
По предварительным данным, ЧП произошло в районе 11 часов. Девятерых подростков доставили в больницу №9. Шестерых осмотрели в школе и отпустили домой. Также пострадали один взрослый, сказал источник URA.RU. Учреждение работает в штатном режиме, сообщили корреспонденту там.
