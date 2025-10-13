Карапетяну предъявлено новое обвинение

В Армении предъявлено новое обвинение экономического характера предпринимателю Самвелу Карапетяну. Данная информация предоставлена командой адвокатов бизнесмена.
«Недавно следственный орган установил новую планку продолжающейся незаконности: он выдвинул очередное обвинение экономического характера без каких-либо соответствующих данных, без какой-либо минимальной правовой и законной основы», — сказано в заявлении его адвокатской группы. Его цитирует ТАСС.
Адвокаты сообщили, что следственная группа, насчитывающая свыше 50 следователей, с 15 августа не проводила процессуальных действий с участием Карапетяна. В то же время, обвинение подало кассационную жалобу на решения нижестоящих судов, которые отклонили предъявленные Карапетяну обвинения в экономических преступлениях. Срок содержания под стражей Карапетяна завершается 18 октября. В настоящее время адвокаты не располагают сведениями относительно возможного продления ареста.
Ранее в Армении владельцу компании «Ташир Групп» Самвелу Карапетяну были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде ареста после того, как он публично выразил поддержку Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне критики со стороны властей. Сам Карапетян отверг предъявленные ему обвинения, а также охарактеризовал руководство страны как неспособное эффективно управлять государством. Его заявления в защиту церкви вызвали негативную реакцию у премьер-министра Никола Пашиняна, который в своих публикациях в социальных сетях допустил оскорбительные высказывания в адрес представителей духовенства и благотворителей, поддерживающих ААЦ. Под стражей он находится с июня 2025 года.
