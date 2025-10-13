Карапетяну предъявлено новое обвинение

Самвелу Карапетяну предъявили обвинение экономического характера
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Срок ареста Карапетяна истекает 18 октября
Срок ареста Карапетяна истекает 18 октября Фото:
новость из сюжета
В Армении прошли обыски у российского миллиардера Карапетяна

В Армении предъявлено новое обвинение экономического характера предпринимателю Самвелу Карапетяну. Данная информация предоставлена командой адвокатов бизнесмена.

«Недавно следственный орган установил новую планку продолжающейся незаконности: он выдвинул очередное обвинение экономического характера без каких-либо соответствующих данных, без какой-либо минимальной правовой и законной основы», — сказано в заявлении его адвокатской группы. Его цитирует ТАСС.

Адвокаты сообщили, что следственная группа, насчитывающая свыше 50 следователей, с 15 августа не проводила процессуальных действий с участием Карапетяна. В то же время, обвинение подало кассационную жалобу на решения нижестоящих судов, которые отклонили предъявленные Карапетяну обвинения в экономических преступлениях. Срок содержания под стражей Карапетяна завершается 18 октября. В настоящее время адвокаты не располагают сведениями относительно возможного продления ареста.

Ранее в Армении владельцу компании «Ташир Групп» Самвелу Карапетяну были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде ареста после того, как он публично выразил поддержку Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне критики со стороны властей. Сам Карапетян отверг предъявленные ему обвинения, а также охарактеризовал руководство страны как неспособное эффективно управлять государством. Его заявления в защиту церкви вызвали негативную реакцию у премьер-министра Никола Пашиняна, который в своих публикациях в социальных сетях допустил оскорбительные высказывания в адрес представителей духовенства и благотворителей, поддерживающих ААЦ. Под стражей он находится с июня 2025 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Армении предъявлено новое обвинение экономического характера предпринимателю Самвелу Карапетяну. Данная информация предоставлена командой адвокатов бизнесмена. «Недавно следственный орган установил новую планку продолжающейся незаконности: он выдвинул очередное обвинение экономического характера без каких-либо соответствующих данных, без какой-либо минимальной правовой и законной основы», — сказано в заявлении его адвокатской группы. Его цитирует ТАСС. Адвокаты сообщили, что следственная группа, насчитывающая свыше 50 следователей, с 15 августа не проводила процессуальных действий с участием Карапетяна. В то же время, обвинение подало кассационную жалобу на решения нижестоящих судов, которые отклонили предъявленные Карапетяну обвинения в экономических преступлениях. Срок содержания под стражей Карапетяна завершается 18 октября. В настоящее время адвокаты не располагают сведениями относительно возможного продления ареста. Ранее в Армении владельцу компании «Ташир Групп» Самвелу Карапетяну были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде ареста после того, как он публично выразил поддержку Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне критики со стороны властей. Сам Карапетян отверг предъявленные ему обвинения, а также охарактеризовал руководство страны как неспособное эффективно управлять государством. Его заявления в защиту церкви вызвали негативную реакцию у премьер-министра Никола Пашиняна, который в своих публикациях в социальных сетях допустил оскорбительные высказывания в адрес представителей духовенства и благотворителей, поддерживающих ААЦ. Под стражей он находится с июня 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...