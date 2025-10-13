В Госдуме допустили снижение ключевой ставки

Банк России может снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт на ближайшем заседании, которое состоится 24 октября. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции.
«Инфляция впервые, но накопленным итогом, сейчас уже ниже 8%. Она все время была выше 8%, теперь ниже. Это сигнал к тому, что Центральный банк должен снизить ключевую ставку. Не должен, но, скорее всего, снизит», — отметил депутат, его слова передает ТАСС. По его словам, последние данные Росстата свидетельствуют о замедлении инфляции, что создает условия для смягчения денежно-кредитной политики.
Аксаков отметил, что, по его мнению, регулятор, скорее всего, будет поэтапно снижать ключевую ставку. По его словам, на ближайшем заседании, которое состоится 24 октября, ставка может быть уменьшена на 1 процентный пункт. Он также добавил, что очередное снижение на 1% ожидается в январе, после чего, по его прогнозу, к концу года ключевая ставка достигнет уровня 15%.
В сентябре 2025 года Банк России понизил ключевую ставку с 18% до 17% годовых, мотивируя свое решение необходимостью проявлять осмотрительность на фоне сохраняющихся инфляционных угроз и волатильности рубля. В тот период глава регулятора Эльвира Набиуллина обращала внимание на опыт предыдущего года, когда стремительное снижение ставки спровоцировало рост инфляции и вынудило в дальнейшем повысить ставку.
