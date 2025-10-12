В Сосновском районе Челябинской области в поселке Красное поле, который также называют «челябинской Рублевкой» за близость к городу, построят новый 10-этажный жилой комплекс. Его возведут к третьему кварталу 2027 года, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Сосновском районе Челябинска в поселке Красное поле построят новый ЖК. Общая площадь жилого дома составит более 9 тысяч квадратных метров», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
Строительством нового жилого комплекса занимается девелопер ООО СЗ «Бетотек на Космонавтов». В доме на два подъезда будет 198 квартир. На придомовой территории -78 мест для парковки. Также благоустроят придомовую территорию. Там будут детская, спортивная площадки, а также площадка для сбора мусора.
По данным сервиса «Сбис», директором компании является Марк Родионов. Фирма зарегистрирована в 2024 году, она занимается 37 видами деятельности. Основной профиль компании — деятельность застройщика и генерального подрядчика. По итогам прошлого года ее выручка достигла 2,7 миллионов рублей, данные о чистой прибыли не раскрываются.
