В екатеринбургской школе, где пострадали дети, усилили меры безопасности

В екатеринбургской школе №76 усилили меры безопасности, где пострадали 14 детей после распыления перцового баллончика. Четвероклассника, который распылил его, поставят на внешкольный учет, сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Мать несовершеннолетнего была приглашена в школу на беседу, мальчик будет поставлен на внешкольный учет, а семья будет находится на учете с ежемесячным контролем. Дополнительно в школе усилены меры безопасности по доступу в здание и внос запрещенных предметов», — отметили в ДИП.
Здоровью учеников ничего не угрожает. Руководство школы незамедлительно вызвало скорую помощь. Медики осмотрели потерпевших и отправили домой в удовлетворительном состоянии. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.
