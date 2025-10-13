Силовики раскрыли, кто распылил перцовку в школе Екатеринбурге, где пострадали дети

Перцовый баллончик, из-за которого пострадали 14 учеников школы №76 в Екатеринбурге, пронес четвероклассник. Он же и распылил его во время перемены в классе, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«Прокуратура Октябрьского района организовала проверку в связи с распылением аэрозоли в здании школы №76», — подчеркнули в ведомстве. Правоохранители оценят соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
Как сообщил URA.RU руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, на месте ЧП работают сотрудники полиции из ПДН ОП №7 городского УМВД. По его сведениям, в инциденте подозревается ученик четвертого «А» класса. «Подросток воспитывается в неполной семье. Его родители в разводе, проживает с матерью. Учится в этой школе с первого класса. Не является прогульщиком или отстающим в учебе, увлекается футболом. Однако характеризуется как весьма импульсивный и вспыльчивый. С трудом переносит критику в свой адрес, может допустить конфликтные ситуации со сверстниками. К счастью, никому из подростков госпитализация не потребовалась. После оказания врачебной помощи детей отпустили. Представители МВД сейчас опрашивают как самих потерпевших, так и педагогов с целью установления более подробных и точных обстоятельств», — отметил полковник Горелых.
ЧП произошло утром 13 октября. Шестерым пострадавшим оказали медпомощь прямо в школе. Девятерых подростков доставили в больницу №9. Прямо сейчас в школе работают сотрудники ПДН. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
