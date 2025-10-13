«Подлодка всплыла в степях Украины»: Медведев пошутил о поставках «Томагавков» Киеву

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя возможные поставки крылатых ракет Tomahawk Киеву, пошутил про подводную лодку, которая «всплывет» в степях Украины. Такое пост он опубликовал в своих соцсетях.
Трамп сказал, что если президент России не урегулирует украинский конфликт, то для «него это плохо кончится». <...> Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего — для самого Трампа. <...> Остается надеяться, что это очередная пустая угроза, вызванная затяжными переговорами с накокаиненным клоуном. Вроде отправки атомных подлодок поближе к России. Ну вы знаете, как это бывает: подводная лодка всплыла в степях Украины», — написал Медведев в своем telegram-канале.
Ранее Медведев уже сообщал, что потенциальная передача Украине ракет Tomahawk способна привести к негативным последствиям для всех участников конфликта, прежде всего для президента США Дональда Трампа. По его словам, если американская администрация примет решение о поставке этого оружия, подобный шаг создаст серьезные риски для всех сторон и может нанести существенный ущерб имиджу и политическому положению главы США.
По оценке Медведева, различить ядерную и обычную модификации ракет Tomahawk во время полета невозможно, и в случае их применения ответственность будет лежать именно на США, а не на Украине, поскольку запуск таких ракет фактически осуществляется Вашингтоном. Заявление Медведева тогда прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, применение Tomahawk сопряжено с обязательным участием американских экспертов.
