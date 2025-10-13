Что происходит на месте пожара, где находятся редакции СМИ. Видео

Появились кадры с места пожара на севере Москвы в здании редакций Mash и Shot
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На кадрах виден дым из окна
На кадрах виден дым из окна Фото:

Появились кадры пожара в здании на севере Москвы, где находятся редакции СМИ. Кадры с места происшествия передает корреспондент URA.RU.

«Очевидцы сообщают, что сначала была толпа на улице, теперь все потихоньку заходят, специалисты быстро сработали», — заявил корреспондент. Предположительно возгорание произошло в третьем подъезде дома. Также на месте видно работников МЧС и технику.

Ранее оперативные службы сообщали о пожаре в здании на севере Москвы, где расположены редакции СМИ холдинга News media. По данным ТАСС, из здания проводилась эвакуация, а редакция одного из telegram-каналов холдинга отметила, что возгорание произошло этажом выше их офиса, пострадавших среди сотрудников не было. Информация о причинах пожара не названа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Появились кадры пожара в здании на севере Москвы, где находятся редакции СМИ. Кадры с места происшествия передает корреспондент URA.RU. «Очевидцы сообщают, что сначала была толпа на улице, теперь все потихоньку заходят, специалисты быстро сработали», — заявил корреспондент. Предположительно возгорание произошло в третьем подъезде дома. Также на месте видно работников МЧС и технику. Ранее оперативные службы сообщали о пожаре в здании на севере Москвы, где расположены редакции СМИ холдинга News media. По данным ТАСС, из здания проводилась эвакуация, а редакция одного из telegram-каналов холдинга отметила, что возгорание произошло этажом выше их офиса, пострадавших среди сотрудников не было. Информация о причинах пожара не названа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...