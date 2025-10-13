Появились кадры пожара в здании на севере Москвы, где находятся редакции СМИ. Кадры с места происшествия передает корреспондент URA.RU.
«Очевидцы сообщают, что сначала была толпа на улице, теперь все потихоньку заходят, специалисты быстро сработали», — заявил корреспондент. Предположительно возгорание произошло в третьем подъезде дома. Также на месте видно работников МЧС и технику.
Ранее оперативные службы сообщали о пожаре в здании на севере Москвы, где расположены редакции СМИ холдинга News media. По данным ТАСС, из здания проводилась эвакуация, а редакция одного из telegram-каналов холдинга отметила, что возгорание произошло этажом выше их офиса, пострадавших среди сотрудников не было. Информация о причинах пожара не названа.
