В России произошел массовый сбой в работе китайских сенсоров для непрерывного мониторинга глюкозы. Пользователи сообщают о проблемах с подключением к учетным записям устройств Linx, Aidex и Lumiflex, которые закупаются на маркетплейсах. Из-за сбоя часть диабетиков временно лишилась возможности отслеживать уровень сахара в крови.
«Выбросило из аккаунта, подключиться обратно невозможно. Диабетики в профильных сообществах сообщают об аналогичных сбоях. Жалоб много, эти датчики входят в топ самых популярных», — рассказал корреспондент URA.RU, столкнувшийся с проблемой.
Приложение выдает ошибку «Вход в ваш аккаунт истек или используется на другом устройстве». Предположительно, сбой связан с недоступностью зарубежных серверов. «Многие дети пошли в школу с одним датчиком, который теперь не работает. А без него они не знают, когда начинается гипо- или гипергликемия», — пишут родители в чатах.
В российском представительстве Lumiflex (ООО «Агата», Владивосток) журналисту URA.RU подтвердили наличие проблемы. «Мы уже передали информацию ответственным сотрудникам и работаем над ее решением», — уточнили в ответ на запрос в мессенджере. Техподдержка рекомендует завести новую учетную запись и отключить приложению доступ в интернет перед активацией устройства. Родительский контроль при этом не работает, но временно метод помогает восстановить показания сенсора.
