Украина не отказывается возвращать граждан РФ из Сум, но не называет даты

Больше дюжины жителей Курской области находятся в Сумах. Украинская сторона не против их возвращения, однако никаких дат не называет. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Украинская сторона не отказывается вернуть в РФ из Сум жителей Курской области, но на деле даты их возвращения пока нет», — заявила Москалькова. Ее слова приводит ТАСС.
Отмечается, что на территории Сум находятся 13 жителей Курской области. Москалькова также рассказала о постоянно ведущемся диалоге с уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцом.
Ранее жители приграничных районов Курской области были вывезены в Сумскую область на Украине после ракетного удара по интернату в Судже, и их возвращение в Россию уже срывалось. Украинская сторона оформила им документы о самовольном пересечении границы, чтобы не признавать их пребывание в плену. Вопрос об их возвращении на родину обсуждался в ходе обменов пленными между Россией и Украиной.
