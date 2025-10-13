Кара-Мурза* и Яшин* внесены в перечень террористов и экстремистов

Бывший муниципальный депутат Москвы Илья Яшин (внесен Минюстом в перечень иностранных агентов на территории РФ), а также политик Владимир Кара-Мурза (внесен Минюстом в перечень иностранных агентов на территории РФ) признаны террористами и экстремистами. Об этом сообщили в Росфинмониторинге.
Политик Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин появились в перечне террористов и экстремистов. Он опубликован на официальном сайте Росфинмониторинга.
Кара-Мурза — тележурналист и публицист. Он является оппозиционером и гражданином Великобритании. Приговорен он был по делу о госизмене и распространении фейков о российской армии. Оппозиционер в палате представителей американского штата Аризона огласил заведомо ложную информацию о действиях российской армии на Украине. Также он заявлял, что не раскаивается.
Тем временем Илья Яшин в 2022 году был осужден к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Основанием для вынесения приговора стало обвинение в распространении недостоверных сведений о деятельности ВС РФ в ходе СВО. Отбывание наказания осуществлялось в одной из исправительных колоний Смоленской области. В августе 2024 года глава государства Владимир Путин подписал указ о помиловании бывшего муниципального депутата.
*признаны Минюстом иностранными агентами на территории РФ
