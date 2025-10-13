Космическая лотерея: какой силы будет магнитная буря 14 октября 2025, прогноз

Жители средних широт имеют невысокие шансы столкнуться с геомагнитными возмущениями 14 октября. По данным Лаборатории солнечной астрономии, 14 октября возможны лишь слабые колебания магнитного поля Земли. Однако метеозависимым людям все равно стоит быть настороже — даже незначительные геомагнитные флуктуации могут повлиять на самочувствие. Подробнее в материале URA.RU.
Текущая солнечная активность в октябре 2025: затишье после вспышки
Солнечная активность в октябре демонстрирует умеренные показатели. По данным Лаборатории солнечной астрономии, последняя заметная солнечная вспышка произошла 12 октября в 20:39 и относилась к классу C2.7, что считается обычным уровнем. На сегодняшний день, 13 октября, новые вспышки на Солнце не регистрируются.
Параметры солнечного ветра также указывают на смешанную картину космической погоды. На данный момент скорость солнечного потока достигает 716 км/с, что классифицируется как высокая. При этом плотность солнечных частиц сохраняется на обычном уровне — 2.3 частиц на кубический сантиметр. Температура солнечного ветра повышена и составляет 344 000 Кельвинов.
Что касается межпланетного магнитного поля, его индукция находится в пределах нормы — 9.2 нТл, а компонента Bz имеет положительное значение +4.4 нТл. Эти показатели говорят о том, что прямо сейчас магнитосфера Земли находится в относительно стабильном состоянии.
Прогноз магнитной бури 14 октября 2025
Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, на 14 октября 2025 года вероятность возникновения полноценной магнитной бури составляет всего 17%. При этом вероятность менее интенсивных геомагнитных возмущений оценивается в 30%, а шансы на полностью спокойную магнитосферу достигают 53%.
По шкале геомагнитной активности Kp ожидаемый индекс составит 3 балла, что классифицируется как спокойное состояние магнитосферы. Для сравнения, возмущенная магнитосфера начинается с показателя Kp = 4, а магнитная буря — с Kp = 5 и выше.
Дополнительные индексы также указывают на относительно спокойную обстановку: прогнозное значение Ap-индекса на завтра составляет 8, а индекс потока радиоизлучения F10.7 — 140, что немного выше, чем в предыдущие и последующие дни.
Максимальная геомагнитная активность будет наблюдаться преимущественно в утренние часы. Однако она не достигнет порогового значения для объявления магнитной бури.
Что такое магнитные бури и почему они влияют на людей
Магнитные бури — это временные возмущения магнитосферы Земли, вызванные солнечной активностью. Когда на Солнце происходят вспышки или выбросы корональной массы, потоки заряженных частиц движутся в космическом пространстве и, достигая нашей планеты, взаимодействуют с её магнитным полем.
Интенсивность магнитных бурь измеряется по планетарному индексу Kp. Шкала имеет диапазон от 0 до 9, где значения от 0 до 3 означают спокойную магнитосферу, 4 указывает на возмущенное состояние, а 5 и выше — на магнитную бурю различной силы.
Геомагнитные возмущения могут оказывать влияние на самочувствие людей, особенно тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний, метеозависимости или имеет проблемы с давлением. Во время магнитных бурь часто наблюдается увеличение числа гипертонических кризов, приступов мигрени и общего недомогания.
Как снизить влияние геомагнитных колебаний
Несмотря на низкую вероятность сильной магнитной бури 14 октября, метеочувствительным людям рекомендуется принять профилактические меры:
- Скорректировать рацион питания, уменьшив потребление соли, жирной и тяжелой пищи, которая может дополнительно нагружать сердечно-сосудистую систему
- Ограничить физические нагрузки в день предполагаемых геомагнитных колебаний
- Избегать стрессовых ситуаций и эмоционального перенапряжения
- Обеспечить полноценный сон продолжительностью не менее 7-8 часов
- Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется держать под рукой необходимые лекарственные препараты
- Увеличить потребление воды и следить за поддержанием водного баланса
- По возможности сократить время пребывания в местах с большим скоплением людей
