В Екатеринбурге возбудили дело после ЧП в школе, где пострадали 14 детей

После ЧП в екатеринбургской школе №76, где четвероклассник распылил перцовый баллончик, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
«Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту хулиганских действий подростка. Было возбуждено дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство)», — пишет ведомство в telegram-канале.
ЧП, как писало URA.RU, произошло утром 13 октября. Пострадали 14 детей и один взрослый. Шестерым из них оказали медицинскую помощь прямо в образовательном учреждении. Девятерых подростков доставили в больницу №9. После осмотра всех отпустили домой. Сотрудники ПДН ведут проверку по факту инцидента. Ученика-хулигана поставят на учет. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!