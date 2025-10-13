В Екатеринбурге возбудили дело после ЧП в школе, где пострадали 14 детей

Пострадавших после осмотра врачей отпустили домой
14 детей пострадали в школе Екатеринбурга

После ЧП в екатеринбургской школе №76, где четвероклассник распылил перцовый баллончик, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту хулиганских действий подростка. Было возбуждено дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство)», — пишет ведомство в telegram-канале.

ЧП, как писало URA.RU, произошло утром 13 октября. Пострадали 14 детей и один взрослый. Шестерым из них оказали медицинскую помощь прямо в образовательном учреждении. Девятерых подростков доставили в больницу №9. После осмотра всех отпустили домой. Сотрудники ПДН ведут проверку по факту инцидента. Ученика-хулигана поставят на учет. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

