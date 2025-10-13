В России поймали огромного тунца стоимостью более чем в миллион долларов

На Курилах рыбаки выловили тунца-гиганта за миллион долларов
У Курил поймали тунца весом 284 кг
На Курильских островах рыбаки поймали гигантского тунца весом 284 килограмма, стоимость которого может превысить один миллион долларов. Об этом сообщил telegram-канал Amur-Mash. Рыба была выловлена в районе острова Итуруп.

«Тунца весом в 284 кило рыбаки поймали возле Итурупа», — сообщил telegram-канал. Столь крупный тунец оказался в российских водах из-за нетипично теплой температуры моря.

В текущем году в Японии была выловлена рыба несколько меньших габаритов. Ее стоимость которой составила 1,3 миллиона долларов, что эквивалентно приблизительно 104 миллионам рублей.

Появление тропических рыб в окрестностях Сахалина и Курильских островов связано с изменениями климата. Из-за аномального потепления морских вод исполинские тунцы, обычно обитающие в южных широтах, все чаще встречаются у российских берегов. В последнее время в Долинском районе Сахалина регулярно фиксируют появление тунцов весом от 150 до 215 килограммов, а также акул-молотов, белых акул и рыбы фугу.

