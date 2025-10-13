13 октября 2025

В Черном море затонуло грузовое судно Eileen с украинским экипажем

Сухогруз Eileen затонул в Черном море
Сухогруз Eileen затонул в Черном море Фото:

В Черном море затонуло торговое судно Eileen с украинским экипажем. Об этом сообщает издание Maritime со ссылкой на министерство транспорта Болгарии. Корабль получил пробоину в 140 морских милях от болгарского побережья, после чего команда из десяти человек подала сигнал бедствия. 

«Все десять членов экипажа — граждане Украины — были благополучно эвакуированы и подняты на борт турецкого судна, которое первым пришло на помощь», — сообщили в министерстве транспорта Болгарии. Вскоре после спасения моряков Eileen полностью ушел под воду. На помощь к терпящим бедствие морякам были направлены корабль и вертолет военно-морских сил Болгарии, а также румынские и турецкие суда, находившиеся поблизости.

В министерстве также уточнили, что операция по спасению экипажа прошла в условиях сильного волнения моря и ограниченной видимости. К спасательной операции привлекались силы сразу трех стран: Болгарии, Румынии и Турции. В настоящий момент угрозы жизни спасенным морякам нет, они находятся под наблюдением медицинских специалистов на борту турецкого судна. О причинах возникновения пробоины в корпусе Eileen пока официально не сообщается, проводится проверка обстоятельств происшествия.

Ранее подобный инцидент произошел у берегов Турции — 2 сентября у побережья Зонгулдака затонула роскошная частная яхта стоимостью почти 7,6 миллиона рублей, напоминает «Царьград». В обоих случаях экипажи смогли вовремя покинуть судна и избежать жертв.

