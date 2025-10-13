13 октября 2025

Клевета на медика в соцсетях стоила пермячке десятков тысяч рублей

Суд защитил права медработницы из Чайковского от клеветы в соцсетях
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конфликт произошел в рентген-кабинете
Конфликт произошел в рентген-кабинете Фото:

Скандальный пост в паблике Чайковского (Пермский край) дорого обошелся его автору: суд обязал 34-летнюю жительницу города выплатить 20 тысяч рублей сотруднице травмпункта, чьи фото и персональные данные она разместила после конфликта в медучреждении. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

«В Чайковском суд удовлетворил иск сотрудницы травмпункта к местной жительнице, которая разместила в социальных сетях персональные данные медработника и оскорбительные высказывания в ее адрес. Конфликт произошел после того, как 34-летняя горожанка сопровождала свою пожилую родственницу на рентгенографию и сочла действия рентгенолаборанта слишком грубыми», — указано на сайте службы.

Девушка оскорбила медработницу, сняла ее на видео и отказалась покинуть кабинет. Затем она опубликовала в городском паблике пост с личными данными сотрудницы травмпункта и порочащей информацией. Медработница узнала о публикации от знакомых и обратилась в суд с требованием компенсации морального вреда.

Суд установил нарушение неимущественных прав истицы и взыскал с ответчицы 20 тысяч рублей. Для обеспечения исполнения решения судебные приставы арестовали денежные средства нарушительницы в банках и наложили запрет на регистрационные действия с ее недвижимостью. После перечисления компенсации исполнительное производство прекращено.

Ранее в Чайковском уже рассматривались дела о компенсации морального вреда: в августе 2025 года суд взыскал с местного предприятия 600 тысяч рублей в пользу рабочего, получившего тяжелую травму из-за нарушений охраны труда. Тогда предприятие также отказалось компенсировать вред добровольно, и вопрос решался через суд.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Скандальный пост в паблике Чайковского (Пермский край) дорого обошелся его автору: суд обязал 34-летнюю жительницу города выплатить 20 тысяч рублей сотруднице травмпункта, чьи фото и персональные данные она разместила после конфликта в медучреждении. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП. «В Чайковском суд удовлетворил иск сотрудницы травмпункта к местной жительнице, которая разместила в социальных сетях персональные данные медработника и оскорбительные высказывания в ее адрес. Конфликт произошел после того, как 34-летняя горожанка сопровождала свою пожилую родственницу на рентгенографию и сочла действия рентгенолаборанта слишком грубыми», — указано на сайте службы. Девушка оскорбила медработницу, сняла ее на видео и отказалась покинуть кабинет. Затем она опубликовала в городском паблике пост с личными данными сотрудницы травмпункта и порочащей информацией. Медработница узнала о публикации от знакомых и обратилась в суд с требованием компенсации морального вреда. Суд установил нарушение неимущественных прав истицы и взыскал с ответчицы 20 тысяч рублей. Для обеспечения исполнения решения судебные приставы арестовали денежные средства нарушительницы в банках и наложили запрет на регистрационные действия с ее недвижимостью. После перечисления компенсации исполнительное производство прекращено. Ранее в Чайковском уже рассматривались дела о компенсации морального вреда: в августе 2025 года суд взыскал с местного предприятия 600 тысяч рублей в пользу рабочего, получившего тяжелую травму из-за нарушений охраны труда. Тогда предприятие также отказалось компенсировать вред добровольно, и вопрос решался через суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...