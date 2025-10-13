Трамп собирается встретиться с Зеленским в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 17 октября. Об этом заявил журналист FT Кристофер Миллер.
«Президент Трамп планирует принять президента Зеленского в Вашингтоне в пятницу», — заявил Миллер в соцсети X. Журналист ссылается на три источника, которые ознакомлены с планами лидеров. Также отмечается, что встреча произойдет после двух телефонных звонков президентов в прошлые выходные, на которых обсуждалась тема продажи ракет Tomahawk и пути урегулирования конфликта.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский намерен убедить Дональда Трампа выделить дополнительные средства для ВСУ, несмотря на ухудшение ситуации на фронте. Аналитики предполагали, что украинский президент будет просить деньги на новые контратаки, а не обсуждать мирное урегулирование. Встреча Трампа и Зеленского ожидалась после подготовки Белым домом двусторонних переговоров.
