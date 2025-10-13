13 октября 2025

Продукты, одежда и товары для дома: где в Перми закупиться по низким ценам

В Пермь в ноябре заходит сеть секонд-хэндов из Ижевска. Это не первый дискаунтер в городе. В краевой столице есть не только магазины с дешевой одеждой, но и с бюджетными продуктами и товарами для дома. Где можно сэкономить на покупках в Перми — в материале URA.RU.

Продукты

Недорогие продукты можно найти в дискаунтерах «Светофор» и «Маяк». В Перми работает 16 супермаркетов в разных районах города. Эти магазины принадлежат краснодарскому предпринимателю Сергею Шнайдеру, которого Forbes в 2024 году признал долларовым миллиардером.

Конкуренцию торговой сети Шнайдера в Перми составляют гипермаркеты «Доброцен». Ими владеет бизнесмен Вадим Терещенко. В России, Армении, Казахстане и Беларуси открыто более 400 дискаунтеров, из них пять расположены в Перми.

Еще одна сеть супермаркетов низких цен пришла в Пермь из Татарстана. Речь о торговой сети «Находка». В октябре 2025 года в столице Прикамья работают семь магазинов. Про компанию известно, что она существует с 2015 года.

У российского ритейлера X5 Retail Group, который владеет «Пятерочкой» и «Перекрестком», тоже есть магазин низких цен «Чижик». В Перми находятся 70 таких дискаунтеров. Но в отличие от предыдущих гипермаркетов «Чижик» открывается в небольшом формате «магазин у дома».

Товары для дома

В гипермаркетах низких цен кроме продуктов представлены товары для дома, косметика, средства личной гигиены. Но в Перми есть еще магазины Fix price, которые специализируются на таких категориях товаров. Осенью 2025 года открыто 50 точек сети. Компания была основана еще в 2007 году Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном. Сначала это был магазин фиксированных цен, где все стоило по 29 рублей. Сейчас единой стоимости товаров там нет, а сами цены сильно выросли.

Одежда

К бюджетным магазинам одежды можно отнести сеть Familia, у которой в Перми открыто 70 торговых точек. Основателями компании стали бизнесмены из Твери Дмитрий Луковников и Герман Ошкордин. Они открыли первый магазин еще в 2000-е годы. В ассортименте Familia представлены старые коллекции известных брендов со скидками до 85%.

Еще один магазин, который представляет новую одежду по бюджетным ценам, — «Центр одежды и обуви». Здесь можно найти небрендовые вещи из Китая. В Перми открыто всего два магазина. Один находится на улице Петропавловской, а второй — в микрорайоне Закамск.

Поддержанную одежду можно купить в секонд-хэндах. По данным «Яндекс Карт», в Перми находятся 43 таких торговых точки. Среди них есть магазины, где представлены только брендовые вещи. Некоторые секонд-хэнды специализируются исключительно на одежде класса «Люкс». Также есть федеральные комиссионные магазины, например, «Баско пати» из Екатеринбурга или «Менахэнд», имеющий торговые точки от Калининграда до Владивостока.

