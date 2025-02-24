24 февраля 2025

В Пермском крае откроются десятки магазинов низких цен и здорового питания

В Пермском крае появятся новые «Чижики», «Пятерочки» и «Жизньмарты»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ритейлеры планируют открыть около 70 торговых точек
Ритейлеры планируют открыть около 70 торговых точек Фото:

В 2025 году в Пермском крае запланировано открыть около 70 сетевых супермаркетов. Речь идет о магазинах «Пятерочка» и дискаунтерах «Чижик». Также в Перми появятся новые супермаркеты «Жизньмарт». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службах магазинов.

«В 2025 году в Пермском крае откроется до 50 „Пятёрочек“ (из них порядка 15 — в Перми) и около 15 „Чижиков“ (до 10 в Перми). В общей сложности это создаст в реионе более 500 рабочих мест», — сообщили в пресс-службе компании X5 Retail Group корреспонденту агентства. Уточняется, что в крае уже работают 601 магазин «Пятерочка», 114 дискаунтеров «Чижик» и девять супермаркетов «Перекресток».

В пресс-службе сети магазинов здоровой пищи «Жизньмарт» агентству рассказали, что в Перми до июля 2025 года откроют две торговые точки. Для них уже выбраны помещения. Также компания планирует запустить местных поставщиков молока, сыров, мяса, рыбы и готовой еды. Сейчас эту продукцию привозят в Пермь из Екатеринбурга и Уфы. «Если удастся за лето запустить пермские фабрики готовой еды, то до конца года сможем открыть еще до двух магазинов», — отметили в пресс-службе «Жизньмарта».

Ранее URA.RU рассказало, что в Пермь зашла сеть супермаркетов «Ярче!». Магазины открылись в нескольких микрорайонах города, и компания продолжает запускать новые торговые точки. «Ярче!» входит в холдинг «KDV Групп», основным акционером которого является томский миллиардер Денис Штенгелов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2025 году в Пермском крае запланировано открыть около 70 сетевых супермаркетов. Речь идет о магазинах «Пятерочка» и дискаунтерах «Чижик». Также в Перми появятся новые супермаркеты «Жизньмарт». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службах магазинов. «В 2025 году в Пермском крае откроется до 50 „Пятёрочек“ (из них порядка 15 — в Перми) и около 15 „Чижиков“ (до 10 в Перми). В общей сложности это создаст в реионе более 500 рабочих мест», — сообщили в пресс-службе компании X5 Retail Group корреспонденту агентства. Уточняется, что в крае уже работают 601 магазин «Пятерочка», 114 дискаунтеров «Чижик» и девять супермаркетов «Перекресток». В пресс-службе сети магазинов здоровой пищи «Жизньмарт» агентству рассказали, что в Перми до июля 2025 года откроют две торговые точки. Для них уже выбраны помещения. Также компания планирует запустить местных поставщиков молока, сыров, мяса, рыбы и готовой еды. Сейчас эту продукцию привозят в Пермь из Екатеринбурга и Уфы. «Если удастся за лето запустить пермские фабрики готовой еды, то до конца года сможем открыть еще до двух магазинов», — отметили в пресс-службе «Жизньмарта». Ранее URA.RU рассказало, что в Пермь зашла сеть супермаркетов «Ярче!». Магазины открылись в нескольких микрорайонах города, и компания продолжает запускать новые торговые точки. «Ярче!» входит в холдинг «KDV Групп», основным акционером которого является томский миллиардер Денис Штенгелов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...