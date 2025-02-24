В Пермском крае откроются десятки магазинов низких цен и здорового питания

В 2025 году в Пермском крае запланировано открыть около 70 сетевых супермаркетов. Речь идет о магазинах «Пятерочка» и дискаунтерах «Чижик». Также в Перми появятся новые супермаркеты «Жизньмарт». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службах магазинов.
«В 2025 году в Пермском крае откроется до 50 „Пятёрочек“ (из них порядка 15 — в Перми) и около 15 „Чижиков“ (до 10 в Перми). В общей сложности это создаст в реионе более 500 рабочих мест», — сообщили в пресс-службе компании X5 Retail Group корреспонденту агентства. Уточняется, что в крае уже работают 601 магазин «Пятерочка», 114 дискаунтеров «Чижик» и девять супермаркетов «Перекресток».
В пресс-службе сети магазинов здоровой пищи «Жизньмарт» агентству рассказали, что в Перми до июля 2025 года откроют две торговые точки. Для них уже выбраны помещения. Также компания планирует запустить местных поставщиков молока, сыров, мяса, рыбы и готовой еды. Сейчас эту продукцию привозят в Пермь из Екатеринбурга и Уфы. «Если удастся за лето запустить пермские фабрики готовой еды, то до конца года сможем открыть еще до двух магазинов», — отметили в пресс-службе «Жизньмарта».
Ранее URA.RU рассказало, что в Пермь зашла сеть супермаркетов «Ярче!». Магазины открылись в нескольких микрорайонах города, и компания продолжает запускать новые торговые точки. «Ярче!» входит в холдинг «KDV Групп», основным акционером которого является томский миллиардер Денис Штенгелов.
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