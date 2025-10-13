13 октября 2025

Губернатор ХМАО уволил главного кадровика кабмина, назначенного его предшественницей

Директор депгосслужбы ХМАО Деменко не смог сохранить должность
Александр Деменко покидает югорское правительство
Главный кадровик правительства ХМАО — директор департамента госслужбы и кадровой политики Александр Деменко — не смог сохранить пост. Губернатор Руслан Кухарук отказался пролонгировать его трудовой контракт еще на год.

«К кадровой политике и работе департамента у нового губернатора с самого начала были вопросы. Однако замену удалось подобрать не так давно. Ожидается, что место Деменко займет его первый зам Дмитрий Осипов, переехавший из Тюмени, где он работал вице-спикером гордумы, в Ханты-Мансийск этим летом», — поделился инсайдер.

Деменко считался креатурой бывшего первого замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова и был назначен еще при Наталье Комаровой. Информацию об отставке Деменко подтвердили в югорском кабмине. Заседание правительства проходило 14 октября, однако о назначении нового директора ДГС не пока не объявляли.

Ранее URA.RU сообщало о том, что главному кадровику правительства Югры прочат отставку. Инсайд агентства подтвердился.

