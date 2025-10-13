13 октября 2025

Челябинцы обсудят строительство автопарковки в центре города.

В центре Челябинска появится новая большая автопарковка
© Служба новостей «URA.RU»
Новую автопарковку планируется сделать на улице Крупской
Новую автопарковку планируется сделать на улице Крупской Фото:

В Советском районе Челябинска на улице Крупской планируется возвести парковку площадью 2 694 квадратных метров. Общественные обсуждения на эту тему пройдут в Челябинске с 10 октября по 7 ноября 2025 года, сообщается на сайте мэрии.

«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства в смешанной зоне в зонах развития по улице Крупской в Советском районе города Челябинска. Общественные обсуждения по проекту планируется провести с 10 октября по 7 ноября 2025 года», — сообщается на сайте.

На земельном участке разрешается возводить объекты для хранения автотранспорта за исключением индивидуальных гаражей, а также здания инженерной инфраструктуры. Предложения и замечания по проекту на сайте госуслуг будут приниматься с 17 по 24 октября.

Также власти Челябинска планируют продать с торгов право заключения договора аренды земельного участка под автостоянку. Земля под благоустройство расположена в Советском районе по улице Маслобазовая, 5 недалеко от садов АМЗ -1 и Нефтепродукт.

