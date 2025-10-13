В Перми в понедельник, 14 октября, состоялось прощание с известным журналистом Вячеславом Дегтярниковым. Храм Святителя Митрофана Воронежского (Комсомольский проспект, 6), где состоялось отпевание, едва вместил всех желающих проститься с Вячеславом, передает корреспондент URA.RU c места.
«Храм едва вместил всех, кто пришел на прощание с Вячеславом. Проводить в последний путь журналиста пришли близкие, друзья, коллеги, общественные деятели, политики — все кто был с ним близко знаком, сотрудничал, работал в разные годы», — передает корреспондент агентства. Дегтярников тесно сотрудничал с Пермской епархией РПЦ. В местном духовенстве отметили его труды, связанные историей православия в Прикамье.
«Особенно ярко он снимал фильмы. К примеру, такой фильм-исследование как „Сподвижники Белогорской обители“. Сделал целый цикл передач о преподобном Трифоне Вятском. Причем, Вячеслав побывал в тех местах, которые были связаны с Преподобным. Замечательный фильм с таким таинственным названием „Пермь второй Иерусалим, посвященный преподобному Кукше Одесскому, тем годам, которые преподобный провел здесь, в ссылке в Пермском крае“, — сказал представитель Пермской епархии.
Вячеслав Дегтярников скончался в минувшую субботу в возрасте 57 лет после продолжительной болезни. Журналист возглавлял редакционный отдел новостной службы в медиагруппе «Магма». В разные годы Дегтярников работал на телеканалах «Авто ТВ», «Рифей-Пермь», «УИТВ», в газете «Местное время», руководил радиостанцией «Эхо Перми»,
Также он занимал пост зампредседателя региональной организации Союза журналистов России. Редакция URA.RU выражает соболезнования родным и близким Вячеслава.
