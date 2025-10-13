В центре Перми продается популярный магазин екатеринбургской сети готовой еды

На платформе по поиску бесплатных объявлений выставлен на продажу магазин «Жизнь Март», расположенный на Горького, 86. Объект, находящийся на первом этаже жилого комплекса, занимает площадь 96 квадратных метров. Продавец предлагает приобрести готовый бизнес за 3 млн рублей.
«В стоимость входит: оборудованный магазин с товарным запасом и персоналом. Передача франшизы будет осуществляться со всеми бизнес-процессами, налаженными каналами поставок, отчетной документацией, инструкциями, клиентской базой и доступом к telegram-чату», — сказано в объявлении продавца.
На прошлой неделе URA.RU сообщало о продаже магазина формата «мини» от этой же сети, открытого в 2024 году на первом этаже крупного пермского ТРК. Стоимость этого объекта составила 2,8 млн рублей, несмотря на то что первоначально цена была установлена на уровне 4 млн рублей. Сеть из Екатеринбурга начала свою деятельность в Перми около двух лет назад.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.