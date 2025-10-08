08 октября 2025

В пермском торговом центре на продажу выставили магазин готовой еды

В Перми за 2,8 млн рублей продают магазин готовой еды
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Он работает с лета 2024 года
Он работает с лета 2024 года Фото:

Магазин готовой еды «Жизньмарт мини», расположенный на первом этаже крупного торгово-развлекательного центра в Перми, выставлен на продажу. Владелец предлагает приобрести объект за 2,8 млн рублей. Изначально стоимость актива составляла 4 млн рублей.

«Данное предприятие начало свою деятельность в Перми в июле 2024 года по франшизе екатеринбургского ритейлера. Площадь арендуемого помещения составляет 44 квадратных метра. Заведение оборудовано девятью посадочными местами и осуществляет доставку в радиусе 600 метров от своей локации», — уточняет продавец на сайте по поиску бесплатных объявлений. 

И добавляет, что указанная цена на актив учитывает износ оборудования и инфляционные процессы. В стоимость также включены обеспечительный платеж за два месяца аренды помещения и обеспечительный платеж в размере 250 тысяч рублей за продукцию, поставляемую с распределительного центра. 

По данным автора объявления, оборот магазина за 2025 год достиг 14,5 млн рублей, демонстрируя прирост выручки на уровне около 23% в годовом исчислении. Штат сотрудников укомплектован, а магазин оснащен необходимым оборудованием. Отмечается возможность расширения торговой площади за счет прилегающих локаций. Причина продажи бизнеса не уточняется.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Магазин готовой еды «Жизньмарт мини», расположенный на первом этаже крупного торгово-развлекательного центра в Перми, выставлен на продажу. Владелец предлагает приобрести объект за 2,8 млн рублей. Изначально стоимость актива составляла 4 млн рублей. «Данное предприятие начало свою деятельность в Перми в июле 2024 года по франшизе екатеринбургского ритейлера. Площадь арендуемого помещения составляет 44 квадратных метра. Заведение оборудовано девятью посадочными местами и осуществляет доставку в радиусе 600 метров от своей локации», — уточняет продавец на сайте по поиску бесплатных объявлений.  И добавляет, что указанная цена на актив учитывает износ оборудования и инфляционные процессы. В стоимость также включены обеспечительный платеж за два месяца аренды помещения и обеспечительный платеж в размере 250 тысяч рублей за продукцию, поставляемую с распределительного центра.  По данным автора объявления, оборот магазина за 2025 год достиг 14,5 млн рублей, демонстрируя прирост выручки на уровне около 23% в годовом исчислении. Штат сотрудников укомплектован, а магазин оснащен необходимым оборудованием. Отмечается возможность расширения торговой площади за счет прилегающих локаций. Причина продажи бизнеса не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...