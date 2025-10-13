13 октября 2025

В Челябинске из-за пожара в шашлычной эвакуировали 30 человек

Пожар удалось ликвидировать оперативно (архивное фото)
Пожар удалось ликвидировать оперативно (архивное фото) Фото:

В Челябинске на улице Агалакова в помещении шашлычной произошел пожар. Из-за угрозы перехода огня на соседнее здания из него эвакуировались 30 человек, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России. 

«К моменту прибытия сотрудников МЧС России помещение горело открытым пламенем. Существовала угроза перехода огня на двухэтажное административное здание (самостоятельно эвакуировались 30 человек)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Пострадавших в результате ЧП нет. Пожар ликвидирован на площади 18 квадратных метров.  Причину ЧП установят специалисты отделения дознания по пожарам.

В Челябинске напротив ТРК «Горки» ранее произошел сильный пожар. Первоначально сообщалось, что возгорание произошло в кафе-шашлычной, которая расположена в помещении на Артиллерийской. Позднее выяснилось, что загорелся один из магазинов. 

