На Солнце произошло 15 вспышек за день

За прошедшие сутки на Солнце зарегистрировано 15 вспышек, три из которых достигли высокого класса мощности — уровня M. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН). По данным специалистов, всплески солнечной активности наблюдались с полуночи по московскому времени.
«На Солнце за неполные сутки зарегистрировано 15 вспышекС полуночи по московскому времени на Солнце произошло 15 вспышек, три из которых сильные, уровня M. Как такое выглядит? Примерно вот так. Да, и это не 15: это только восемь», — говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в официальном telegram-канале. Там также опубликовали видео, демонстрирующее, как выглядели эти вспышки на снимках с приборов наблюдения.
На кадрах показана активная область № 4246, которая ранее уже проявляла высокую активность. По словам ученых, вторая область, не попавшая в видео, демонстрировала схожее поведение в течение суток.
Солнечные вспышки делятся на пять классов — A, B, C, M и X — в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Класс M относится к предпоследней категории по интенсивности. Минимальный уровень A0.0 соответствует мощности излучения 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли, а каждый следующий класс превышает предыдущий в 10 раз.
Вспышки могут сопровождаться выбросами плазмы. При достижении Земли эти облака способны вызывать магнитные бури, влияющие на работу связи, навигационных систем и энергетических объектов.
