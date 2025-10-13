Челябинским семьям осталась неделя для заявок на пособие к учебному году

Челябинским семьям осталась всего неделя для подачи заявок на выплату единовременного пособия для подготовки к учебному году. Категории получателей и условия для предоставления выплаты уточнили в пресс-службе регионального минсоца.
«Уважаемые родители! Напоминаем, что подать заявление на единовременное пособие на подготовку к учебному году можно до 20 октября», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Малоимущие многодетные семьи имеют право на получение выплаты на каждого ребенка в возрасте до 23 лет, если он обучается по очной форме в профессиональных образовательных организациях или учреждениях высшего образования, за исключением школьников. В малоимущих семьях, воспитывающих детей с инвалидностью, пособие предоставляется на каждого ребенка-инвалида, проходящего очное обучение в школе либо являющегося студентом среднего или высшего профессионального учебного заведения, до достижения им 18-летнего возраста. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 16 314 рублей.
В 2025 году единовременная социальная выплата на подготовку к новому учебному году составляет 1 500 рублей. Кроме того, для школьников из многодетных семей предусмотрена дополнительная выплата, предназначенная для приобретения школьной и спортивной одежды.
Для оформления выплаты необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту жительства не позднее 20 октября включительно. В Челябинской области к концу августа более 15 тысяч семей, в которых воспитывается свыше 30 тысяч детей, уже получили выплаты на подготовку к предстоящему учебному году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!