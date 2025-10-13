13 октября 2025

Челябинским семьям осталась неделя для заявок на пособие к учебному году

заявление можно подать до 20 октября
заявление можно подать до 20 октября Фото:

Челябинским семьям осталась всего неделя для подачи заявок на выплату единовременного пособия для подготовки к учебному году. Категории получателей и условия для предоставления выплаты уточнили в пресс-службе регионального минсоца.

«Уважаемые родители! Напоминаем, что подать заявление на единовременное пособие на подготовку к учебному году можно до 20 октября», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Малоимущие многодетные семьи имеют право на получение выплаты на каждого ребенка в возрасте до 23 лет, если он обучается по очной форме в профессиональных образовательных организациях или учреждениях высшего образования, за исключением школьников. В малоимущих семьях, воспитывающих детей с инвалидностью, пособие предоставляется на каждого ребенка-инвалида, проходящего очное обучение в школе либо являющегося студентом среднего или высшего профессионального учебного заведения, до достижения им 18-летнего возраста. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 16 314 рублей.

В 2025 году единовременная социальная выплата на подготовку к новому учебному году составляет 1 500 рублей. Кроме того, для школьников из многодетных семей предусмотрена дополнительная выплата, предназначенная для приобретения школьной и спортивной одежды.

Для оформления выплаты необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту жительства не позднее 20 октября включительно. В Челябинской области к концу августа более 15 тысяч семей, в которых воспитывается свыше 30 тысяч детей, уже получили выплаты на подготовку к предстоящему учебному году.

