Мантуров поручил рассмотреть отсрочку введения новых правил утильсбора на авто

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мантуров попросил Минпромторг отсрочить введение новых правил утильсбора
Мантуров попросил Минпромторг отсрочить введение новых правил утильсбора Фото:

Первый вице-премьер России Денис Мантуров поручил Минпромторгу рассмотреть возможность отсрочки введения новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Об этом сообщили в секретариате первого вице-премьера.

«Минпромторг России должен оперативно представить предложения по возможной отсрочке даты вступления в силу новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Соответствующее поручение дал первый вице-премьер Денис Мантуров по итогам рассмотрения обращения „Деловой России“», — отметили РИА Новости в секретариате.

Ранее глава «Деловой России» Алексей Репик направил Мантурову письмо с просьбой перенести запуск новых параметров утильсбора из-за задержек в доставке уже оплаченных автомобилей. В документе содержалась просьба дать покупателям время завершить таможенные процедуры по сделкам, заключенным в августе-октябре 2025 года.

Согласно проекту постановления правительства, подготовленному Минпромторгом, новые правила расчета утилизационного сбора должны были вступить в силу 1 ноября 2025 года. Среди изменений — формирование базовой ставки по типу и объему двигателя с учетом мощности через специальный коэффициент. Для частных лиц, ввозящих авто с двигателем до 160 лошадиных сил для личного пользования, сохранялся льготный коэффициент.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к правительству с предложением не повышать сбор для массовых автомобилей и ввести льготы для многодетных семей и участников спецоперации. По его словам, повышение утильсбора приведет только к резкому росту цен в массовом сегменте и вытеснению с рынка доступных транспортных средств.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первый вице-премьер России Денис Мантуров поручил Минпромторгу рассмотреть возможность отсрочки введения новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Об этом сообщили в секретариате первого вице-премьера. «Минпромторг России должен оперативно представить предложения по возможной отсрочке даты вступления в силу новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Соответствующее поручение дал первый вице-премьер Денис Мантуров по итогам рассмотрения обращения „Деловой России“», — отметили РИА Новости в секретариате. Ранее глава «Деловой России» Алексей Репик направил Мантурову письмо с просьбой перенести запуск новых параметров утильсбора из-за задержек в доставке уже оплаченных автомобилей. В документе содержалась просьба дать покупателям время завершить таможенные процедуры по сделкам, заключенным в августе-октябре 2025 года. Согласно проекту постановления правительства, подготовленному Минпромторгом, новые правила расчета утилизационного сбора должны были вступить в силу 1 ноября 2025 года. Среди изменений — формирование базовой ставки по типу и объему двигателя с учетом мощности через специальный коэффициент. Для частных лиц, ввозящих авто с двигателем до 160 лошадиных сил для личного пользования, сохранялся льготный коэффициент. Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к правительству с предложением не повышать сбор для массовых автомобилей и ввести льготы для многодетных семей и участников спецоперации. По его словам, повышение утильсбора приведет только к резкому росту цен в массовом сегменте и вытеснению с рынка доступных транспортных средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...