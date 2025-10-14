Мантуров поручил рассмотреть отсрочку введения новых правил утильсбора на авто

Первый вице-премьер России Денис Мантуров поручил Минпромторгу рассмотреть возможность отсрочки введения новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Об этом сообщили в секретариате первого вице-премьера.
«Минпромторг России должен оперативно представить предложения по возможной отсрочке даты вступления в силу новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Соответствующее поручение дал первый вице-премьер Денис Мантуров по итогам рассмотрения обращения „Деловой России“», — отметили РИА Новости в секретариате.
Ранее глава «Деловой России» Алексей Репик направил Мантурову письмо с просьбой перенести запуск новых параметров утильсбора из-за задержек в доставке уже оплаченных автомобилей. В документе содержалась просьба дать покупателям время завершить таможенные процедуры по сделкам, заключенным в августе-октябре 2025 года.
Согласно проекту постановления правительства, подготовленному Минпромторгом, новые правила расчета утилизационного сбора должны были вступить в силу 1 ноября 2025 года. Среди изменений — формирование базовой ставки по типу и объему двигателя с учетом мощности через специальный коэффициент. Для частных лиц, ввозящих авто с двигателем до 160 лошадиных сил для личного пользования, сохранялся льготный коэффициент.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к правительству с предложением не повышать сбор для массовых автомобилей и ввести льготы для многодетных семей и участников спецоперации. По его словам, повышение утильсбора приведет только к резкому росту цен в массовом сегменте и вытеснению с рынка доступных транспортных средств.
