В Госдуме призвали отменить повышение утильсбора, но с одним исключением

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился с официальным письмом к председателю правительства Михаилу Мишустину с инициативой не повышать утилизационный сбор на автомобили, за исключением авто премиум класса. Также Миронов предложил ввести льготы по оплате сбора для многодетных семей и участников спецоперации.
С 1 ноября 2025 года в России планируется значительное увеличение утилизационного сбора. В связи с этим депутат призвал правительство отказаться от данного шага. Он подчеркнул, что нововведение коснется автомобилей с двигателем мощностью свыше 160 лошадиных сил. Однако среди современных транспортных средств таких моделей сравнительно немного — большинство машин обладают более высокой мощностью. Так, повышение приведет к резкому росту цен в массовом сегменте и вытеснению с рынка доступных транспортных средств.
«Крайне важно решить вопрос введения дополнительных льгот по уплате утильсбора участникам СВО и многодетным семьям при условии соблюдения ограничений на продажу ввезённого автомобиля в течение одного года со дня его таможенного оформления. Это позволит исключить спекулятивную перепродажу и будет гарантировать, что транспорт будут использовать в личных целях», — отметил Миронов. Текст сообщения есть в распоряжении URA.RU.
Сергей Миронов также подчеркнул, что повышение сбора планируется осуществить без переходного периода, в результате чего покупатели, уже оплатившие автомобили, но не получившие их на руки, рискуют столкнуться с необходимостью доплаты по новым ставкам. Он обратил внимание на то, что процесс доставки автомобиля из Китая и других стран может занимать более трех месяцев. Соответственно, многие россияне смогут получить свою покупку только после вступления новых тарифов в силу.
Особое беспокойство, по мнению Миронова, вызывает ситуация в регионах Дальнего Востока и Сибири — значительная часть населения традиционно использует недорогие подержанные автомобили с правым рулем, импортируемые из Японии. Введение повышенных ставок утильсбора может спровоцировать транспортный кризис в этих регионах. Сергей Миронов также выделил необходимость введения дополнительных льгот по уплате утильсбора для участников спецоперации и многодетных семей при условии запрета на продажу ввезенного автомобиля в течение одного года с момента его таможенного оформления. По словам парламентария, это позволит предотвратить спекулятивную перепродажу транспорта и гарантировать его использование в личных целях.
Ранее глава Министерства промышленности и торговли Антон Алиханов сообющил, что к 2030 году на легковые автомобили преимущественно премиум-класса будет распространяться утилизационный сбор в размере до 10 млн рублей. Речь идет о ставке, применяемой к легковым автомобилям старше трех лет, оснащенным двигателем объемом свыше 3,5 литра и мощностью более 500 лошадиных сил. Алиханов уточнил, что подобный расчет ориентирован на 2030 год. Новые правила затронут, в частности, такие автомобили как Mercedes-Benz G-Class, Rolls-Royce, Bentley Continental GT и Cadillac Escalade, передает «Национальная служба новостей».
Также льготные коэффициенты при расчете утильсбора будут сохранены для наиболее популярных среди россиян автомобилей массового сегмента, сообщил Антон Алиханов. Предлагается продлить действие поддержки в виде пониженных коэффициентов для автомобилей с двигателем мощностью до 160 лошадиных сил — такие машины пользуются наибольшим спросом у населения, пишет 360.ru.
