В Челябинской области сотни спасателей ищут пропавшую на кладбище бабушку

В Челябинске третьи сутки разыскивают 76-летнюю бабушку, которая 12 октября ушла в сторону кладбища у поселка Аракуль Каслинского района Челябинской области. Ее ищут сотни волонтеров-поисковиков, полиция, силы МЧС, военные, казаки и местные жители.
«Сысоева (Вахитова) Магуфья Кутмазановна, 1948 года рождения, 12 октября ушла из дома и не вернулась. За двое суток в поисках приняли участие более 150 человек», — уточнили на официальных страницах поисково-спасательных отрядов «ЛизаАлерт» и «Легион-Спас».
В поисках принимают участие силы МЧС, поисково-спасательной службы, полиции, военные, казаки, местные добровольцы. Также задействованы расчет операторов беспилотников и кинологи. Волонтеры уточняют, что поисковые отряды прочесали уже больше ста километров, но погода ухудшается. а пожилая женщина третьи сутки находится в холодном лесу.
«Дорога каждая минута, важен каждый поисковик, работа ведется круглосуточно. Форма одежды — „зимний лес“, с собой иметь горячий чай, перекус, заряженные гаджеты, второй комплект одежды и фонарь», — добавили волонтеры.
Бабушка предположительно отправилась на кладбище 12 октября. Рост пропавшей составляет 156 сантиметров, она худощавого телосложения, имеет седые волосы и карие глаза.
