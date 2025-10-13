В Каслинском районе Челябинской области объявили о поиске 76-летней Магуфьи Сысоевой (Вахитовой). Женщина пропала 12 октября 2025 года в поселке Аракуль. Предположительно, она направлялась в сторону местного кладбища, сообщили представители отряда «ЛизаАлерт» .
«Внимание! Пропал человек! Сысоева (Вахитова) Магуфья Кутмазановна, 76 лет (1948 г.р.), пос. Аракуль, Каслинский м.о., Челябинская область. 12 октября 2025 года предположительно ушла в сторону кладбища», — говорится в сообщении поисковиков. Причина исчезновения пожилой женщины пока неизвестна.
По данным поискового отряда, рост пропавшей составляет 156 сантиметров, она худощавого телосложения, имеет седые волосы и карие глаза. В день исчезновения Магуфья Сысоева (Вахитова) была одета в бежевую куртку, бордовую кофту и бордовые спортивные штаны. Всех, кто располагает информацией о местонахождении пенсионерки, просят связаться с поисковым отрядом по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или с инфоргами поиска: Евгенией (89517778089) и Валерией (89823245146).
