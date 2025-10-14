Банки раскрыли план создания новой платежной системы

Крупнейшие российские банки — Сбер, Альфа-банк и Т-банк — приступили к разработке концепции второй национальной платежной системы. Как сообщают источники, новый проект ориентирован не на выпуск пластиковых карт, а на развитие альтернативных методов расчетов: оплату по QR-кодам, биометрии и с помощью Bluetooth.
«Сбер, Альфа-банк и Т-банк начали формировать концепцию второй платежной системы. Она может обойтись без карт и сконцентрироваться на развитии платежей по QR-кодам, биометрии и Bluetooth», — пишет РБК со ссылкой на свои источники. Ожидается, что инвестиции в запуск компании могут превысить 10 миллиардов рублей.
Новая система создается не для конкуренции с картами «Мир», а для продвижения современных способов оплаты, которые позволят увеличить комиссионные доходы банков и снизить риски потери прибыли из-за роста платежей на маркетплейсах. Банковское платежное объединение уже занимается разработкой концепции новой платежной системы для последующего представления в Центробанк.
По словам представителя Сбера, в случае реализации инициативы учредителями проекта могут выступить Сбер, Альфа-банк и Т-банк, при этом предусматривается возможность присоединения к числу учредителей и других банков. Источник подчеркнул, что на этом этапе обсуждать детали долевого участия преждевременно, поскольку единая концепция еще не сформирована.
Как рассказал представитель телекоммуникационной компании Т2, внутри компании уже ведутся обсуждения по поводу участия в проекте. Он отметил, что интеграция финансовых сервисов в экосистему Т2, поиск новых способов расширения абонентской базы и повышение удобства для клиентов рассматриваются как ключевые задачи, и создание собственной платежной системы соответствует этим целям. Интерес к проекту создания альтернативной платежной системы проявляет и компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), сообщили два источника в банковском секторе.
Ранее Роспатент опубликовал данные, согласно которым американская компания Mastercard может утратить право на использование своего товарного знака на территории России в 2026 году. Регистрация логотипа Mastercard истекает в сентябре следующего года. Заявление на регистрацию логотипа в качестве товарного знака было подано в Роспатент в 2016 году, а сама регистрация была одобрена в 2017 году сроком действия до сентября 2026 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.