В ХМАО рухнули цены на социально значимые продукты

В Югре стоимость борщевого набора упала на треть, потеряли в цене сливочное масло, мука и вермишель. Такие данные следуют из мониторинга Росстата.
«Больше всего с августа подешевела свекла — на 42% — с 57 до 33 рублей за килограмм. Морковь потеряла в цене почти 36% — цена упала с 62 до 40 рублей за килограмм», — следует из аналитики Росстата.
Примерно на треть стала дешевле капуста, морковь, лук, а картофель — на четверть. На три рубля дешевле продается пшеничная мука — сейчас ее цена чуть более 62 рублей, тогда как в августе стоила около 65 рублей за килограмм. Стоимость вермишели упала на пять рублей, а масло сливочное потеряло в цене около 30 рублей за килограмм.
При этом, в списке социально значимых продуктов есть и товары, которые подорожали. Так, цена на свинину с 424 рублей поднялась до 440 рублей, курица стала дороже примерно на четыре рубля — сейчас средняя стоимость в ХМАО 260 рублей за килограмм, около десяти рублей прибавила в цене замороженная рыба — в октябре она стоит 391 рубль за килограмм.
Подсолнечное масло в регионе продают по 156 рулей, в августе было 152 рубля. Молоко стало дороже на три рубля — сейчас около 112 рублей за литр, яйца подорожали на два рубля за десяток — около 97 рублей , на рубль дороже, чем в августе продают, сахар — по 82,5 рубля за килограмм.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО с начала учебного года заметно выросли расценки на услуги частных педагогов. В среднем час индивидуальных занятий стоит около 1,5 тысячи рублей.
