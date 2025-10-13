13 октября 2025

Губернатор ХМАО назвал сроки ремонта легендарной гостиницы

Гостиницу «Югорская долина» в Ханты-Мансийске откроют в 2026 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губернатор ХМАО назвал сроки ремонта гостиницы «Югорская долина»
Губернатор ХМАО назвал сроки ремонта гостиницы «Югорская долина» Фото:

Губернатор Югры Руслан Кухарук объявил сроки завершения реконструкции гостиничного комплекса «Югорская долина», который не работает с 2019 года. Обновленный объект планируется открыть в первом квартале 2026 года под управлением сети «Космос Отель Групп». Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«В I квартале 2026 года будет открыта обновленная гостиница. Весь объем работ по модернизации комплекса планируем завершить в следующем году», — отметил Кухарук после встречи с президентом управляющей компании Александром Бибой.

Гостиница, построенная в 2003 году к чемпионату мира по биатлону, принимала мировых звезд и участников фестиваля «Дух огня». После закрытия на реконструкцию сроки неоднократно сдвигались, а бюджет вырос с первоначальных 800 млн до 3,7 млрд рублей. Власти расторгли контракт с предыдущим подрядчиком «РегионСпецСтрой» за срыв сроков.

Ранее URA.RU писало, что Кухарук объявил о реконструкции гостиниц «На семи холмах», «Югорская долина» и «Олимпийская». По его мнению, такая мера позволит развивать туристический потенциал региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Югры Руслан Кухарук объявил сроки завершения реконструкции гостиничного комплекса «Югорская долина», который не работает с 2019 года. Обновленный объект планируется открыть в первом квартале 2026 года под управлением сети «Космос Отель Групп». Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «В I квартале 2026 года будет открыта обновленная гостиница. Весь объем работ по модернизации комплекса планируем завершить в следующем году», — отметил Кухарук после встречи с президентом управляющей компании Александром Бибой. Гостиница, построенная в 2003 году к чемпионату мира по биатлону, принимала мировых звезд и участников фестиваля «Дух огня». После закрытия на реконструкцию сроки неоднократно сдвигались, а бюджет вырос с первоначальных 800 млн до 3,7 млрд рублей. Власти расторгли контракт с предыдущим подрядчиком «РегионСпецСтрой» за срыв сроков. Ранее URA.RU писало, что Кухарук объявил о реконструкции гостиниц «На семи холмах», «Югорская долина» и «Олимпийская». По его мнению, такая мера позволит развивать туристический потенциал региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...