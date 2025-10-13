Губернатор ХМАО назвал сроки ремонта легендарной гостиницы

Губернатор Югры Руслан Кухарук объявил сроки завершения реконструкции гостиничного комплекса «Югорская долина», который не работает с 2019 года. Обновленный объект планируется открыть в первом квартале 2026 года под управлением сети «Космос Отель Групп». Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.
«В I квартале 2026 года будет открыта обновленная гостиница. Весь объем работ по модернизации комплекса планируем завершить в следующем году», — отметил Кухарук после встречи с президентом управляющей компании Александром Бибой.
Гостиница, построенная в 2003 году к чемпионату мира по биатлону, принимала мировых звезд и участников фестиваля «Дух огня». После закрытия на реконструкцию сроки неоднократно сдвигались, а бюджет вырос с первоначальных 800 млн до 3,7 млрд рублей. Власти расторгли контракт с предыдущим подрядчиком «РегионСпецСтрой» за срыв сроков.
Ранее URA.RU писало, что Кухарук объявил о реконструкции гостиниц «На семи холмах», «Югорская долина» и «Олимпийская». По его мнению, такая мера позволит развивать туристический потенциал региона.
