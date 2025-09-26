Генсек НАТО дал задний ход в вопросе готовности сбивать российские самолеты

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте смягчил риторику по вопросу применения силы против российских самолетов в случае нарушения воздушных границ альянса. В эфире телеканала CNN он пояснил, что сбивать истребители РФ следует только при наличии прямой угрозы для граждан.
«Если происходит вторжение в воздушное пространство, в конечном счете вы можете принять самые жесткие решения, если необходимо, если ваши люди под угрозой. Если нет, вы сопроводите эти самолеты из вашего воздушного пространства», — заявил он в эфире CNN. Глава альянса скорректировал позицию, ранее озвученную на Fox News, где он высказывался за более жесткие меры.
Рютте подчеркнул, что каждая подобная ситуация должна рассматриваться отдельно и не требует автоматического применения силы. По его словам, НАТО должно придерживаться принципа сдержанности и коллективного реагирования в подобных вопросах. Генсек также отметил, что среди стран — участников альянса нет разногласий по поводу порядка реагирования на инциденты в воздушном пространстве.
Ранее МИД Эстонии сообщило о созыве экстренного заседания Совбеза ООН 22 сентября из-за якобы пересечения российских военных самолетов границ страны. Премьер-министр страны Кристен Михал заявил о намерении страны запросить консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса. Власти России неоднократно опровергали сообщения о нарушении воздушных границ с сопредельными государствами.
Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что представители европейских дипломатических кругов в неофициальном порядке довели до сведения российской стороны готовность государств-членов альянса сбивать российские самолеты в случае предполагаемых нарушений воздушного пространства стран блока. Позже в интервью телеканалу Fox News Марк Рютте заявил, что государства-члены НАТО обязаны открывать огонь по российским истребителям в случае их незаконного пересечения воздушных границ альянса.
