В правительстве рассказали, когда на дорогах России появятся новейшие беспилотные грузовики

Создание и тестирование опытного образца полностью беспилотного грузового автомобиля запланировано в России на 2026 год. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.
«На совещании под председательством заместителя председателя правительства Виталия Савельева был утвержден план мероприятий по созданию условий для применения высокоавтоматизированных транспортных средств пятого уровня автоматизации. <...> До конца 2026 года будет создана и введена в эксплуатацию система цифровых двойников для движения ВАТС (высокоавтоматизированное транспортное средство — ред. URA.RU), включающая трассу М-12 „Восток“. Также в 2026 году запланировано создание и тестирование опытного образца ВАТС пятого уровня автоматизации управления», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас на дорогах уже работают 90 беспилотных грузовых автомобилей третьего уровня автоматизации. Напомним, в 2026 году на трассе М-12 начнется движение беспилотных грузовиков, к тому времени дорога будет продлена до Тюмени.
