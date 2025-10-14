Экс-глава района ЯНАО осужден по коррупционному делу в Тюмени

В Калининском районном суде Тюмени завершился процесс по уголовному делу экс-главы Тазовского района ЯНАО Александра Иванова, занимавшего должность с 2010 по 2018 годы. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, но освобожден от наказания в связи с истечением срока давности, сообщили URA.RU источники в юридических кругах.
«Калининский районный суд Тюмени признал Иванова виновным по статье 285 УК РФ „Злоупотребление должностными полномочиями“. Дело прекращено за истечением срока давности», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.
«По версии следствия, в 2015 году глава Тазовского района лично обратился к генеральному директору коммерческой организации с просьбой приобрести автомобиль марки Toyota Camry для его постановки на баланс администрации района и дальнейшего обеспечения транспортных нужд работников органа местного самоуправления на территории Тюменской области. Однако обвиняемый, действуя из корыстной заинтересованности, не передал приобретенное транспортное средство в казну Тазовского района, а оставил его в личной собственности водителя», — приводило слова пресс-службы СКР URA.RU в конце декабря 2021 года.
Источник агентства описал историю немного иначе. Иванов действительно приобрел автомобиль у предпринимателя для работы в Тюмени на нужды района. Машина была оформлена на водителя, но когда встала необходимость передать ее на баланс районной администрации, для этого не обнаружилось юридических механизмов. По версии источника, позже Иванов выплатил средства за иномарку из своего кармана.
Уголовное дело поступило в суд в октябре 2022 года. Из-за неоднозначности позиций защиты и обвинения процесс шел долго. Обвинение настаивало на реальном сроке для экс-главы. Защита доказывала его полную невиновность. В результате длительности процесса, сроки уголовного преследования по данной статье вышли. Суд признал Иванова виновным, но реального наказания бывший чиновник не понесет.
