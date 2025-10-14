Самарский губернатор уволил главу района

Глава Кинельского района Самарской области уходит в отставку. Такое решение принял губернатор Вячеслав Федорищев. Об этом последний сообщил в социальных сетях.
«Поэтому я принял решение о том, что глава Кинельского района уходит в отставку», — заявил Федорищев. Его слова опубликованы в мессенджере MAX. Причиной Федорищев назвал недостаточное вовлечение в работу над реконструкцией дома культуры, школы и других объектов муниципальных властей.
По словам главы региона, работа продолжится с исполняющим обязанности. Его назначение произойдет в течение ближайших недель.
Ранее аналогичные кадровые решения принимались и в других регионах. В сентябре 2025 года о своей отставке внезапно объявил мэр Биробиджана Максим Семенов. Сообщил он об этом в своем telegram-канале. Тем временем информация о причинах добровольной отставки не поступала.
