Самарский губернатор уволил главу района

Причиной отстранения стало недостаточное вовлечение муниципальных властей в реконструкцию объектов района, заявил Федорищев
Причиной отстранения стало недостаточное вовлечение муниципальных властей в реконструкцию объектов района, заявил Федорищев

Глава Кинельского района Самарской области уходит в отставку. Такое решение принял губернатор Вячеслав Федорищев. Об этом последний сообщил в социальных сетях.

«Поэтому я принял решение о том, что глава Кинельского района уходит в отставку», — заявил Федорищев. Его слова опубликованы в мессенджере MAX. Причиной Федорищев назвал недостаточное вовлечение в работу над реконструкцией дома культуры, школы и других объектов муниципальных властей.

По словам главы региона, работа продолжится с исполняющим обязанности. Его назначение произойдет в течение ближайших недель.

Ранее аналогичные кадровые решения принимались и в других регионах. В сентябре 2025 года о своей отставке внезапно объявил мэр Биробиджана Максим Семенов. Сообщил он об этом в своем telegram-канале. Тем временем информация о причинах добровольной отставки не поступала.

