13 октября 2025

Правительство ХМАО увеличит субсидии для предприятий в арктической зоне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Власти ХМАО расширили меры поддержки для фермеров в арктической зоне
Власти ХМАО расширили меры поддержки для фермеров в арктической зоне Фото:

Власти ХМАО расширяют меры поддержки для предприятий, работающих в арктической зоне округа. Будет увеличена ставка субсидий на производство молочной продукции, мяса, куриных яиц и содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных. Об этом губернатор Руслан Кухарук сообщил в своем telegram-канале.

«Продолжаем расширять линейку мер поддержки предприятий, осуществляющих свою деятельность в арктических муниципалитетах Югры. Увеличиваем ставку субсидии на молоко, молокопродукты, мясо и куриные яйца, содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных», — заявил Кухарук.

Согласно подписанному постановлению, размер субсидий на содержание маточного поголовья увеличен в 5 раз. Для арктических территорий предусмотрены особые условия — поддержка предоставляется без требования к минимальному количеству голов. Новые нормы действуют с обратной силой с 1 января 2025 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти ХМАО расширяют меры поддержки для предприятий, работающих в арктической зоне округа. Будет увеличена ставка субсидий на производство молочной продукции, мяса, куриных яиц и содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных. Об этом губернатор Руслан Кухарук сообщил в своем telegram-канале. «Продолжаем расширять линейку мер поддержки предприятий, осуществляющих свою деятельность в арктических муниципалитетах Югры. Увеличиваем ставку субсидии на молоко, молокопродукты, мясо и куриные яйца, содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных», — заявил Кухарук. Согласно подписанному постановлению, размер субсидий на содержание маточного поголовья увеличен в 5 раз. Для арктических территорий предусмотрены особые условия — поддержка предоставляется без требования к минимальному количеству голов. Новые нормы действуют с обратной силой с 1 января 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...