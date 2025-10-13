Правительство ХМАО увеличит субсидии для предприятий в арктической зоне

Власти ХМАО расширяют меры поддержки для предприятий, работающих в арктической зоне округа. Будет увеличена ставка субсидий на производство молочной продукции, мяса, куриных яиц и содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных. Об этом губернатор Руслан Кухарук сообщил в своем telegram-канале.
«Продолжаем расширять линейку мер поддержки предприятий, осуществляющих свою деятельность в арктических муниципалитетах Югры. Увеличиваем ставку субсидии на молоко, молокопродукты, мясо и куриные яйца, содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных», — заявил Кухарук.
Согласно подписанному постановлению, размер субсидий на содержание маточного поголовья увеличен в 5 раз. Для арктических территорий предусмотрены особые условия — поддержка предоставляется без требования к минимальному количеству голов. Новые нормы действуют с обратной силой с 1 января 2025 года.
