Власти ищут замену мэру самого опасного пермского округа

В Пермском крае обсуждается смена главы Октябрьского округа. Внутрипол ищет замену Георгию Поезжаеву, который руководит муниципалитетом с 2007 года, рассказал источник URA.RU в политэлитах. Октябрьский в последние годы появляется в повестке в связи с громкими преступлениями и считается проблемным.
«Претензий к Поезжаеву нет, нормально работает. Но проблема в том, что работает уже давно и сам просится на пенсию. Сейчас идет поиск нового главы», — отметил инсайдер.
Другой собеседник добавляет, что Октябрьский является довольно сложной территорией, которой свойственна клановость. И скорее всего, новый мэр будет варягом, равно удаленным от всех групп влияния. URA.RU направило запрос в администрацию губернатора, на момент публикации ответ не был получен. Георгий Поезжаев не ответил на звонок корреспондента агентства
Ранее Октябрьский округ прогремел на всю страну убийством школьницы, которое совершил ее друг, после чего сжег тело. Также там было несколько других резонансных преступлений, в том числе, против животных.
