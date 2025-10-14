В Екатеринбурге прошел пересмотр приговора крупнейшей банде сутенеров, которую организовали братья Александр и Андрей Колосовы. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде, где состоялась апелляция.
В состав группы входило 18 человек. 27 декабря 2024 года Верх-Исетский райсуд признал всех виновными. Колосовы наказания избежали: Андрей покончил с собой, а его брат пропал без вести (считается, что он утонул).
Владимиру Тельминову снизили наказание до десяти лет лишения свободы, Алексею Кудрявцеву, Афанасию Динжосу — до двух лет девяти месяцев лишения свободы, которое заменили на принудительные работы. Павлу Стоцкому, Артему Терюшкову и Константину Сауличу — до двух лет и трех месяцев колонии, но наказание заменено на принудительные работы.
Единственная женщина из банды — Альбина Лопатинская — была осуждена на 15 лет. В колонию она отправится, когда ее ребенку исполнится 14 лет. А Сергей Гибзун уехал на СВО.
По версии следствия, в 2017 году Колосовы создали сеть фирм, которые поставляли секс-работниц в сауны. Количество сотрудников переваливало за сотню. Многих девушек якобы запугивали и шантажировали. Силовики разгромили группировку лишь через три года. В числе первых задержали водителей, которые развозили проституток.
«Кроме того, в сентябре 2018 года участники преступного сообщества путем вымогательства получили от екатеринбуржца денежные средства и автомобили на общую сумму свыше 10,1 млн рублей», — заявили в прокуратуре.
